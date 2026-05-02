Sfințirea capelei mortuare din Ardan

Sâmbătă, 2 mai 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat în mijlocul comunității parohiale din Ardan, județul Bistrița-Năsăud, cu prilejul sfințirii capelei mortuare din localitate.

De dimineață, în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Ardan, protopopul de Bistrița, preotul Ioan Marius Pintican, alături de un sobor de clerici, a oficiat Sfânta Liturghie, în prezența oficialităților locale, județene și centrale.

După săvârșirea Sfintei Liturghii, în fața bisericii parohiale, clericii, oficialitățile și credincioșii prezenți l-au întâmpinat și primit pe Întâistătătorul Eparhiei, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, care a sfințit capela mortuară din localitate. Aceasta a fost edificată în proximitatea bisericii, cu sprijinul Primăriei Comunei Șieu, de care aparține administrativ-teritorial localitatea Ardan.

Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Bistrița – preotul Ioan Marius Pintican, preotul paroh Ion Viorel Gotea, precum și alți preoți invitați.

La finalul slujbei, Mitropolitul Andrei a rostit un cuvânt de învățătură și a subliniat importanța unei capele mortuare pentru comunitate, precum și grija față de cei dragi trecuți la Domnul.

De asemenea, ierarhul i-a felicitat pe toți cei implicați în viața și activitățile comunității. Astfel, Înaltpreasfinția Sa l-a hirotesit sachelar, cu dreptul de a purta brâul albastru, pe parohul Ion Viorel Gotea, primarului comunei Șieu, Ioan Sebastian Cifor, i-a oferit Ordinul „Sfinții Martiri Năsăudeni”, iar Consiliului Local al Comunei Șieu și Consiliului Parohial al Parohiei Ardan le-a acordat diplome de aleasă cinstire.

La slujbă au participat numeroși credincioși din sat, mulți îmbrăcați în straie tradiționale specifice Văii Șieului, precum și oficialități locale, județene și centrale.

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Ioan Răzvan Cotuțiu și Roland Suciu