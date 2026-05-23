Sfințirea Catedralei Episcopale din Madrid, Spania

Ziua de 23 mai 2026 va rămâne înscrisă pentru totdeauna în cartea de istorie a românilor ortodocşi din Regatul Spaniei. După 16 ani de la aşezarea pietrei de temelie a Catedralei Episcopale din Madrid de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, edificiul reprezentativ al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei a primit veşmântul sfinţirii. Slujba de târnosire a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, împreună cu 19 ierarhi români şi străini, înconjuraţi de un impresionant sobor de preoţi şi diaconi.

La primele ore ale dimineţii, străzile din jurul Catedralei Episcopale „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Calle las Tubas 9, Latina, Madrid, vibrau de prezenţa numeroşilor români veniţi din întreaga Peninsulă Iberică pentru a se bucura de acest moment sărbătoresc.

Slujba de sfinţire şi prima Sfântă Liturghie pe Altarul nou târnosit au fost săvârşite de IPS Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, împreună cu: IPS Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului; IPS Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei; IPS Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale şi Meridionale; IPS Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord; IPS Părinte Nestor de Stupin, vicar al Eparhiei de Corsun; IPS Părinte Atanasie, Arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii şi Irlandei de Nord; PS Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor; PS Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului; PS Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei; PS Părinte Benedict, Episcopul Sălajului; PS Părinte Nestor, Episcopul Devei şi Hunedoarei; PS Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei; PS Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei şi Portugaliei; PS Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord; PS Părinte Nectarie, Episcopul ortodox român al Irlandei şi Islandei; PS Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal; PS Părinte Marc Nemţeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale; PS Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului; PS Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei.

La sărbătoarea diasporei noastre au participat reprezentanţi ai autorităţilor române, spaniole şi portugheze, membri ai corpului diplomatic şi delegaţi ai Bisericii Romano Catolice din peninsulă.

Pe esplanada din faţa lăcaşului de cult închinat Maicii Domnului, soborul de arhierei a început rânduiala slujbei de sfinţire a bisericii. După înconjurarea bisericii şi sfinţirea zidurilor exterioare, ierarhii au săvârşit ceremonialul de deschidere a uşilor principale pentru a intra în Altarul pregătit de târnosire. În piciorul Sfintei Mese au fost depuse părticele din cinstitele moaşte ale Sfântului Mare Mucenic Mercurie, precum şi hrisovul de sfinţire semnat de arhiereii slujitori.

În timpul consacrării Altarului, PS Părinte Teofil de Iberia a dat citire de pe solee actului de sfinţire a Catedralei Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei din Madrid, în zilele păstoririi Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi ale domniei Majestăţii Sale Felipe al VI‑lea, Rege al Spaniei.

După înveşmântarea Sfintei Mese şi ungerea cu Sfântul şi Marele Mir a veşmântului pictural bizantin, PS Părinte Paisie Sinaitul, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a dat citire mesajului transmis cu acest binecuvântat prilej, intitulat: „Catedrala ortodoxă română din Madrid – poartă a cerului şi reper al identităţii româneşti în Peninsula Iberică”.

PS Părinte Timotei a primit din partea Patriarhului României o cruce de binecuvântare pentru Catedrala Episcopală, iar PS Părinte Teofil de Iberia un set arhieresc de engolpioane cu Crucea patriarhală. De asemenea, PS Părinte Paisie Sinaitul a oferit din partea Preafericirii Sale mai multe distincţii: Crucea patriarhală pentru clerici pr. ing. Alexandru Tothăzan; Ordinul „Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României” pr. Teofil Moldovan, parohul celei dintâi parohii ortodoxe româneşti înfiinţate în Regatul Spaniei, care a fost transformată în Catedrală Episcopală; Ordinul „Maica Domnului Rugătoarea” protos. Macarie Bârgăvanu şi arhid. Spiridon Burlacu, consilieri eparhiali; Crucea patriarhală pentru mireni lui Marius Szeker şi lui Nicolae Filip; Ordinul „Maria Brâncoveanu” presbiterei Lucreţia Moldovan.

Ana‑Maria Geană, consilier de stat pentru românii de pretutindeni, şi Eugen Tomac, consilier onorific pentru relaţia cu românii de pretutindeni, au transmis mesaje din partea preşedintelui României, Nicuşor Dan.

În continuare, Cardinalul José Cobo Cano, Arhiepiscopul romano‑catolic de Madrid, a vorbit elogios despre relaţia solidă şi fraternă dintre cele două Biserici, numind această zi „istorică pentru Madrid, pentru Spania şi pentru Portugalia”. Din partea Guvernului spaniol a transmis un mesaj Mercedes Murillo Muñoz, director general al Direcţiei pentru libertate religioasă.

Guvernul României a fost reprezentat de Ciprian‑Vasile Olinici, secretar de stat pentru Culte, care a vorbit despre momentul istoric al sfinţirii catedralei din Madrid prin care se produce „o reiterare a vocaţiei Europei creştine de a crea spaţii de mărturie a spiritualităţii răsăritene în mediul latin şi a spiritualităţii latine în mediul răsăritean. Pentru noi, românii, este şi un moment de afirmare a identităţii, nu numai naţionale, ci şi confesionale. Statul român, prin instituţia pe care o reprezint împreună cu colegii mei şi prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, a sprijinit o parte din lucrările acestui frumos proiect”.

Un moment emoţionant pentru toţi cei prezenţi a fost marcat de cuvântul rostit de părintele profesor Teofil Moldovan, care a prezentat un scurt istoric al celei dintâi comunităţi de români ortodocşi din Madrid, parohia înfiinţată în 23 mai 1978.

Cuvântul de învăţătură după citirea fragmentului evanghelic al zilei a fost rostit de IPS Părinte Mitropolit Teofan. „Viaţa trăită în ascultare de Dumnezeu, prin paza poruncilor Lui, nu este arătată doar lăuntric, în tainiţa inimii, ci primeşte chip văzut în societate, influenţând relaţiile dintre oameni. Pentru o comunitate formată din persoane venite de departe, în cazul nostru, din România, prezenţa unei biserici care să o reprezinte şi în care să se regăsească identitar este cu atât mai importantă. De multe ori, românii plecaţi din ţară trăiesc cu intensitate durerea plecării de acasă. Ţările care i‑au primit le oferă multora condiţii mai bune de viaţă decât cele din locul de unde au plecat. Însă adesea se constată un anumit dor, o oarecare nostalgie după ţară, un sentiment al îndepărtării de origini. (…) Prezenţa unei biserici în care să trăiască ceva din cele de acasă aduce un plus de stabilitate lăuntrică, cu beneficiile care decurg din acestea”, a spus Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

La finalul slujbei, IPS Părinte Mitropolit Iosif a vorbit despre peregrinările Parohiei Preasfintei Fecioare Maria prin mai multe lăcaşuri de cult şi despre transformarea acesteia în Catedrală Eparhială cu hramul „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”. De asemenea, a adresat în numele Sinodului mitropolitan un cuvânt de felicitare PS Părinte Timotei, care a vegheat la ducerea la bun sfârşit a acestui proiect edilitar esenţial pentru Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei: „După 16 ani, pe piatra de temelie pusă în luna aprilie a anului 2010 de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, cu multă sudoare trupească şi duhovnicească ce a însoţit aceşti ani aici, la Madrid, vedem ridicată azi şi împodobită ca o mireasă care‑şi primeşte Mirele cel veşnic Catedrala Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei, la zidirea căreia, Preasfinţite Părinte Timotei, aţi însoţit cu ochii sufletului şi ai trupului fiecare cărămidă şi piatră şi bucată de lemn care au fost puse în ea şi dăruite Părintelui ceresc şi care alcătuiesc astăzi acest măreţ lăcaş, o catedrală‑tron al Preamilostivului Dumnezeu, Poartă a cerului”. Din partea ierarhilor Sinodului mitropolitan i‑a oferit Preasfinţitului Părinte Timotei o mitră arhierească.

Cuvântul de încheiere a fost rostit de Episcopul ortodox român al Spaniei şi Portugaliei, care a adresat mulţumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ierarhilor împreună‑slujitori la sfinţirea Catedralei Eparhiale, Primăriei Madridului pentru terenul concesionat, Arhiepiscopului romano‑catolic de Madrid, colaboratorilor apropiaţi, consilierilor, preoţilor, preoteselor, monahilor şi monahiilor din episcopie, ctitorilor, credincioşilor, reprezentanţilor Secretariatului de stat pentru Culte şi ai Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, arhitecţilor, constructorilor, pictorilor şi tuturor ostenitorilor.

În semn de mulţumire pentru toată purtarea de grijă arătată faţă de românii ortodocşi din Spania şi Portugalia, PS Părinte Timotei i‑a oferit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel un set de engolpioane.

Arhid. Nicolae Bradu Bălan, iconograful care a condus echipa de pictori ce a înfrumuseţat pereţii catedralei cu veşmântul pictural neobizantin în tehnica frescă, a fost distins cu Ordinul eparhial „Crucea Sfântului Apostol Iacob cel Mare”. Acelaşi ordin, pentru mireni, a fost oferit pictorului Andrei Nuţu şi arhitectului Fernando Boga.

Răspunsurile liturgice la Sfânta Liturghie au fost oferite de corul Parohiei „Sfinţii Trei Ierarhi” din La Courneuve, Paris, Franţa, dirijat de părintele paroh Mircea Filip.

Mai multe fotografii AICI

Autor: Pr. Alexandru Briciu / Ziarul Lumina

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei și Ziarul Lumina