Sfințirea noului iconostas al bisericii din Fodora

În seara zilei de duminică, 2 august 2026, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din localitatea Fodora, județul Cluj.

Cu acest prilej, de la ora 19:00, ierarhul a sfințit noul iconostas al bisericii parohiale cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și a săvârșit slujba Paraclisului Maicii Domnului, având alături un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte preotul Dan Hognogi, protopopul de Cluj I, pr. lect. univ. dr. Gheorghe Șanta, preotul paroh Viorel Suciu, precum și alți preoți invitați.

La sfârșitul slujbei, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură.

Apoi, părintele paroh Viorel Suciu a adresat un cuvânt de mulțumire Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul pentru prezență, împreună-slujire și binecuvântare.

La slujbă au participat numeroși credincioși din localitate și din împrejurimi, precum și oficialități civile și militare, între care doamna Ana Cighir, primarul comunei Așchileu, și domnul general în rezervă Ioan Ciupei.

Scurt istoric

Biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Fodora a fost edificată în anul 1858, fiind zidită din piatră, în formă de corabie.

De-a lungul timpului, lăcașul de cult a trecut prin mai multe etape de renovare și înfrumusețare. În anul 1986, biserica a fost împodobită cu pictură interioară și a beneficiat de ample lucrări de restaurare, fiind sfințită de vrednicul de pomenire Arhiepiscop Teofil Herineanu.

Parohia Ortodoxă Fodora este păstorită de părintele Viorel Suciu.

Text și poze: Marian Șomlea

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