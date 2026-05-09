Sfințirea pietrei de temelie pentru noua biserică din Bolduț și binecuvântarea lucrărilor efectuate la casa parohială

Sâmbătă, 9 mai 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor Parohiei Bolduț, județul Cluj, cu prilejul sfințirii pietrei de temelie pentru noua biserică parohială și al binecuvântării lucrărilor efectuate la casa parohială.

De la ora 14:00, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, înconjurat de un sobor de clerici, a oficiat slujba sfințirii pietrei de temelie pentru noua biserică, cu hramul „Sfântul Apostol Andrei”, și a binecuvântat lucrările efectuate până în prezent. Lucrările au fost demarate în luna august 2023, iar în momentul de față se lucrează la zidirea bisericii, fiind turnată placa peste demisolul lăcașului de cult.

Din soborul slujitor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol, arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Turda, preotul Alexandru Rus, starețul Mănăstirii Soporu de Câmpie, protosinghelul Matei Motentan, preotul paroh Adrian-Eugen Moldovan, precum și alți clerici invitați.

La finalul slujbei, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură despre importanța și rolul unui lăcaș de rugăciune în fiecare comunitate.

În calitate de gazdă, părintele paroh Adrian Moldovan a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor implicați în materializarea proiectului de edificare a bisericii.

Pentru întreaga activitate administrativă și pastoral-misionară desfășurată în cei 22 de ani de slujire sacerdotală, IPS Părinte Andrei l-a hirotesit iconom, cu dreptul de a purta brâul roșu, pe parohul Adrian-Eugen Moldovan. Primarul comunei Ceanu Mare, domnul Virgil Păcurar, a fost distins cu Ordinul „Mihai Vodă” pentru mireni, iar Consiliul Local al comunei Ceanu Mare și Consiliul Parohial Bolduț au primit diplome de aleasă cinstire.

În prezent, slujbele sunt oficiate în vechea biserică din sat, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, edificată între anii 1974-1976, în formă de navă. Biserica a fost pictată în anul 1984, în tehnica frescă, de către pictorul Varga Iacob din Cluj-Napoca, iar în același an a fost sfințită de vrednicul de pomenire Arhiepiscop Teofil Herineanu. Întrucât biserica nu are o fundație solidă, iar pereții sunt destul de șubrezi, comunitatea parohială a hotărât să construiască un nou lăcaș de cult.

Binecuvântarea casei parohiale

În continuare, ierarhul, clericii și credincioșii prezenți s-au îndreptat spre casa parohială, care, în ultimii ani, a fost renovată și înfrumusețată. Astfel, Mitropolitul Clujului a oficiat slujba sfeștaniei și a binecuvântat lucrările de renovare și înfrumusețare efectuate la casa parohială. Cu acest prilej, la finalul slujbei de binecuvântare, ierarhul i-a dăruit doamnei preotese Emilia Andrea Moldovan o icoană cu Maica Domnului.

Mai multe fotografii AICI

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului