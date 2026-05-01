Silviu Vârva: „Radio Renașterea apropie inimile ascultătorilor de valorile spirituale”

Cu bucurie și recunoștință, vă transmit gândurile mele de bine la împlinirea a 27 de ani de la înființarea Radio Renașterea.

De aproape trei decenii, acest post de radio contribuie semnificativ la liniștea din casele ascultătorilor, oferind cuvânt ziditor, nădejde și sprijin în fiecare zi.

Radio Renașterea oferă comuniune între oameni și apropie inimile ascultătorilor de valorile creștine și spirituale, care adeseori se confruntă cu realitatea alertă a cotidianului.

În această zi aniversară, vă felicit pentru tot ceea ce ați împlinit și vă doresc ca misiunea dumneavoastră să continue cu același har, dăruire și statornicie.

La mulți ani binecuvântați, Radio Renașterea, și tuturor celor care fac ca acest post de radio să fie auzit și ascultat zi de zi!

Silviu Vîrva

Vicepreședintele Institutului Național de Statistică