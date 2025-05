Simfonia nr. 6 de Gustav Mahler, sub bagheta maestrului Gabriel Bebeșelea, pe scena Colegiului Academic Cluj

Vineri, 9 mai 2025, ora 19, Abonament 25

Colegiul Academic

Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania”

Gabriel Bebeşelea dirijor

Gustav Mahler

Simfonia nr. 6

Seara zilei de vineri, 9 mai 2025 (ora 19.00 / Colegiul Academic), este dedicată lui Mahler și Simfoniei nr. 6, compusă ”în mijlocul uneia dintre cele mai fericite perioade ale vieții sale, dar recunoscută ca fiind una dintre cele mai întunecate și neliniștitoare simfonii din toate timpurile. În mod straniu, după premiera din 1906, viața compozitorului avea să reflecte acele „lovituri ale destinului”: moartea fiicei sale Maria, diagnosticul unei boli de inimă și plecarea forțată de la opera vieneză”. (Oana Bălan-Budoiu). La pupitrul Orchestrei Filarmonicii de Stat „Transilvania” se va afla dirijorul Gabriel Bebeșelea.

Despre lucrare

În această lucrare – Simfonia nr. 6, Mahler construiește un univers sonor colosal, genial, cu o forță expresivă rar întâlnită. Este un monument al expresiei artistice, o întâlnire de neratat cu muzica dusă la extrem. Deși această Simfonie este numită „Tragica”, Mahler însuși nu i-a dat niciodată acest titlu. Nici la compunere, nici la primele audiții, nici în publicațiile partiturii. Chiar și atunci când i-a permis muzicologului Richard Specht să analizeze lucrarea sau lui Alexander von Zemlinsky să facă reducția pentru pian, a refuzat categoric orice supranume. Și totuși, eticheta „tragică” s-a lipit de ea, alimentată mai mult de soția sa, Alma, care a povestit că în ultima parte a lucrării, compozitorul și-ar fi descris propria cădere, propria soartă: „Este vorba despre un erou asupra căruia se abat trei lovituri ale destinului, ultima dintre ele doborându-l definitiv”. (sursă text Oana Bălan-Budoiu)

Despre dirijor

Gabriel Bebeșelea

Gabriel Bebeșelea este Dirijor Principal al Filarmonicii „George Enescu” din București. În anul 2023, pe perioada Capitalei Europeane a Culturii, Gabriel Bebeșelea a deținut titlul de Dirijor in Rezidență al Filarmonicii „Banatul” din Timișoara. În afara acestor poziții importante, dirijorul Gabriel Bebeșelea este invitat al unor orchestre de prestigiu precum Royal Philharmonic Orchestra Londra, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Konzerthausorchester Berlin, Barcelona Symphony Orchestra, Orchestra Simfonică din Castilla și León, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Singapore Symphony Orchestra, Tonkünstler-Orchester, Ulster Orchestra și Bochumer Symphoniker. Anul 2023 a marcat și debutul său cu Orchestre Philharmonique de Marseille, precum și un turneu alături de PKF-Prague Philharmonia, dar și înregistrări cu Tonkünstler- Orchester, și cu Bamberger Symphoniker. Alături de Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Gabriel Bebeșelea a înregistrat în premieră mondială pe CD oratoriul Strigoii și Pastorale – Fantaisie pour petit orchestre (ediție editată de Gabriel Bebeșelea) de George Enescu. Gabriel Bebeșelea a dirijat in săli de concerte importante, precum Musikverein din Viena, Konzerthaus din Berlin, Elbphilharmonie Hamburg, Cadogan Hall din Londra, Palace of Arts din Budapesta și Auditorium Parco della Musica din Roma. Printre soliștii cu care Bebeșelea colaborează̆ se numără̆ Sarah Chang, Ray Chan, Sayaka Shoji, Leticia Moreno, Alexandru Tomescu, François Leleux, Sir Stephen Hough, Simon Trpčeski, Robert Levin, Lucas și Arthur Jussen, Alexandra Dariescu, Daniel Ciobanu, Ruxandra Donose, etc. Gabriel Bebeșelea este cunoscut pentru dedicarea sa cercetării și redescoperirii muzicii, și este responsabil pentru descoperirea mai multor capodopere muzicale uitate sau neglijate. În 2017, pentru a aduce la lumină o astfel de muzică, a înființat ansamblul de muzică veche și nouă Musica Ricercata. În afară de faptul că este director artistic al ansamblului Musica Ricercata, începând cu anul 2019, este director artistic al Festivalului Musica Ricercata din orașul său natal, Sibiu. Un dirijor notabil de operă, Bebeșelea a fost numit Dirijor Principal al Operei din Iași în 2011, devenind cel mai tânăr șef de orchestră într-o astfel de postură din România, ocupând aceeași poziție și la Opera Națională Română din Cluj în 2015. În 2011 Gabriel Bebeșelea a obținut o bursă la renumita Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, unde a avut posibilitatea să participe la repetiții și concerte și să învețe de la câțiva din cei mai importanţi dirijori ai zilelor noastre: Mariss Jansons, Bernard Haitink, Herbert Blomstedt, Cristoph von Dohnanyi, Philippe Herreweghe, David Zinman și Eliahu Inbal. Gabriel Bebeșelea este câștigător al concursurilor de dirijat „Lovro von Matačić” (2015) și „Jeunesses Musicales” (2010). Absolvent al studiilor de licență̆ la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca la clasa maestrului Petre Sbârcea, și al celor de masterat cu maestrul Horia Andreescu la Universitatea Națională̆ de Muzică București, Bebeșelea a absolvit studiile postuniversitare la Universitatea de Muzică și Artele Spectacolului din Viena, la clasa Prof. Mark Stringer.

Biletele online la concert se pot achiziționa de pe site-urile entertix.ro și myticket.ro. Biletele se pot cumpăra și de la Agenția de Bilete a Filarmonicii (Piața Lucian Blaga nr. 1-3, tel. 0756-048.318) sau cu o oră înainte de începerea concertului, direct de la locul acestuia, în limita locurilor disponibile.

Filarmonica de Stat „Transilvania”