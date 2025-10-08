Simpozion Național dedicat mărturisitorilor credinței din secolul XX, la Vutcani – județul Vaslui

Episcopia Hușilor, în colaborare cu Primăria Comunei Vutcani, organizează sâmbătă, 11 octombrie 2025, Simpozionul Național „Mărturisitori sub teroarea atee. Profiluri vasluiene”, dedicat personalităților misionare de excepție care au activat în spațiul Episcopiei Hușilor în tumultosul secol XX.

Între aceste figuri luminoase vor fi evocați Sfântul preot mucenic Constantin Sârbu, Episcopul martir Grigorie Leu, frații Haralambie și Vasile Vasilache, originari din Vutcani, precum și arhimandritul Mina Dobzeu, toți mărturisitori ai credinței în vremuri de prigoană și întuneric ideologic.

Evenimentul va debuta cu slujba de pomenire a membrilor familiei Vasilache, oficiată la ora 10:30 de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, în biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Vutcani.

Lucrările simpozionului vor începe la ora 11:00, în Sala mare a Căminului cultural din Vutcani.

Printre invitații care vor susține comunicări se numără:

PS Părinte Ignatie , Episcopul Hușilor;

Prof. univ. dr. George Enache , Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;

Dr. Marius Vasileanu , profesor și cercetător, București;

Robert Kovacs, paroh la Parohia Ortodoxă „Sfântul Ierarh Silvestru” din Cluj-Napoca și redactor la Radio Renașterea;

Dl. Răzvan Mihai Clipici , consilier patriarhal la Sectorul Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației Patriarhale;

Prof. Costin Clit , istoric și cercetător, Huși;

Arhim. Zaharia Curteanu, exarh al mănăstirilor din Episcopia Hușilor.

Moderatorul manifestării va fi pr. Cosmin Gubernat, consilier cultural al Episcopiei Hușilor.

Evenimentul se înscrie în seria manifestărilor organizate în contextul Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru anul 2025.

(Foto: afișul evenimentului – Episcopia Hușilor)