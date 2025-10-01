Simpozion Național dedicat Patriarhului Miron Cristea, la Năsăud

Sâmbătă, 4 octombrie 2025, de la ora 11:00, în Aula Colegiului Național „George Coșbuc” din Năsăud, va avea loc Simpozionul Național „Patriarhul Miron Cristea – 100 de ani de la întronizare”.

Evenimentul este organizat de Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în colaborare cu Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, Protopopiatele Năsăud, Bistrița și Beclean, Centrul Cultural Toplița și Colegiul Național „George Coșbuc” din Năsăud.

La manifestare sunt așteptate personalități marcante ale culturii, teologiei, mediului universitar religios, precum și scriitori, cercetători și istorici.

Simpozionul se desfășoară în contextul Anului Centenar al Patriarhiei Române și marchează personalitatea primului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea, strâns legat de ținutul bistrițean și năsăudean. Acesta și-a început studiile la Gimnaziul Evanghelic din Bistrița, continuând apoi la Gimnaziul Grăniceresc Năsăudean, unde a fost ales președinte al societății culturale „Virtus Romana Rediviva”, prezidată cu câțiva ani înainte de poetul George Coșbuc. Totodată, prin mama sa, originară din Galații Bistriței, Patriarhul Miron Cristea aparține acestor locuri.

Patriarhul Miron Cristea (1868 – 1939)

Patriarhul Miron Cristea s-a născut în 18 iulie 1868, la Topliţa, în judeţul Harghita. Şi-a legat numele în primul rând de Episcopia Caransebeşului, unde a păstorit vreme de 9 de ani.

Din 1920 a fost mitropolit primat până în anul 1925, iar în perioada 1925-1939 Patriarh al României. A fost, pentru o vreme, şi membru al regenţei, perioada 1927-1930, iar în ultimii doi ani ai vieţii prim ministru al Guvernului României.

În timpul păstoririi lui au fost edificate multe dintre clădirile Centrului eparhial din Bucureşti. El este şi cel care a pus bazele „Institutului Biblic”.

În cadrul patriarhatului său au fost construite Palatul Patriarhal şi Reşedinţa Patriarhală şi a fost restaurată în întregime Catedrala patriarhală. Şi-a legat numele de reprezentanţa românească de la Ierusalim şi a fost în vizită la Locurile Sfinte în 1927.

În data de 7 iunie 1919 a devenit membru de onoare al Academiei Române.

Printre realizările de ordin cultural ale Patriarhului Miron se numără şi teza sa de doctorat despre Eminescu, lucrare tipărită mai întâi în limba maghiară şi tradusă apoi de Mitropolitul Antonie Plămădeală care a descoperit-o şi a publicat-o la începutul anilor 80.

Primul Patriarh al Bisericii noastre a trecut la cele veşnice pe 6 martie 1939. Mormântul acestuia se află în Catedrala patriarhală.