Sinaxă monahală în Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, la Mănăstirea Scărișoara Nouă

Joi, 27 noiembrie 2025, la Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” Scărișoara Nouă, județul Satu Mare, a avut loc sinaxa monahală mitropolitană, în cadrul căreia s-au întâlnit stareţii, stareţele şi duhovnicii de la cele 84 de mănăstiri din cuprinsul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului. Lucrările sinaxei monahale s-au desfășurat în prezența ierarhilor Sinodului Mitropolitan, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

În deschiderea sinaxei, în biserica așezământului monahal, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de stareți și duhovnici din cele trei eparhii, în frunte cu arhimandritul Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, arhimandritul Macarie Motogna, exarhul mănăstirilor din Episcopia Maramureșului și Sătmarului, și arhimandritul Mina Pletosu, exarhul mănăstirilor din Episcopia Sălajului.

La Sfânta Liturghie au participat și ierarhii celor trei eparhii din cuprinsul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului: Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Sfinții Martiri Brâncoveni”.

La finalul Liturghiei a fost oficiat un polihroniu, precum și slujba parastasului pentru arhimandritul Serafim Man, fost stareț al Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia, de la a cărui naștere s-au împlinit joi, 27 noiembrie, 90 de ani.

Sinaxa monahală

În continuare, în sala de ședințe a așezământului monahal, s-au desfășurat lucrările sinaxei, fiind prezidate de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, care le-a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură despre rolul și importanța monahismului. Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre asumarea celor trei voturi monahale – sărăcia, fecioria și ascultarea – cu ajutorul cărora monahul se luptă împotriva a trei mari patimi din această lume: iubirea de avere, iubirea de plăcere și iubirea de mărire.

Totodată, au luat cuvântul Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, Preasfințitul Părinte Episcop Benedict, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul și Preasfințitul Părinte Timoei Sătmăreanul.

În cadrul întâlnirii, arhimandritul Teofil Pop, starețul Mănăstirii Moisei, a susținut o prelegere intitulată „Pastorația specifică marilor duhovnici ai secolului al XX-lea între responsabilitățile eclesiale și constrângeri sociale”.

De asemenea, au fost aduse la cunoștință ultimele hotărâri ale Sfântului Sinod privind buna rânduială și disciplina vieții monahale, precum și diverse aspecte de ordin administrativ și pastoral-misionar, care au fost prezentate și dezbătute.

84 de aşezăminte monahale cu peste 500 de monahi

Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului are în componența sa trei eparhii: Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, Episcopia Maramureșului și Sătmarului și Episcopia Sălajului, având 84 de aşezăminte monahale cu peste 500 de viețuitori.

Întâlnirile monahale la nivel mitropolitan au loc, potrivit Statutului de organizare al Bisericii Ortodoxe Române, o dată la trei ani. La nivelul Mitropoliei Clujului, în cei 19 ani de la înființare, au avut loc 7 asemenea întâlniri, cea din anul 2022 fiind organizată la Mănăstirea Strâmba din Episcopia Sălajului.

Următoarea sinaxă monahală mitropolitană va avea loc în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, în anul 2028.

Mai multe fotografii AICI

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Arhid. Vasile Pop / Episcopia Maramureșului și Sătmarului