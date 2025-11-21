Radio Renașterea

Sindromul de apnee în somn: cauze, riscuri și soluții moderne

nov. 21, 2025

În cadrul rubricii „Cultura Vieții”,  vă propunem un dialog dedicat sindromului de apnee în somn, o afecțiune tot mai des întâlnită, dar adesea minimizată sau confundată cu simplul sforăit. Invitata ediției este Dr. Georgiana Delia Ciuca, medic de familie și cadru medical la Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca.

Medicul explică diferența esențială dintre apnee – oprirea temporară a respirației în timpul somnului – și sforăit, care, deși poate fi deranjant, nu reprezintă același risc medical. Apneea, netratată, poate afecta inima, tensiunea arterială și calitatea vieții, fiind o problemă care necesită diagnostic și intervenție specializată.

Un aspect important subliniat de invitata rubricii este faptul că aparatul CPAP, folosit pentru menținerea unei respirații corecte în timpul nopții, poate fi achiziționat prin Casa de Asigurări de Sănătate, în baza unui consult și a documentației medicale necesare. Acest lucru facilitează accesul pacienților la un tratament eficient și reduce riscurile complicațiilor pe termen lung.

Prin această discuție, rubrica „Cultura Vieții” oferă din nou informații utile și bine fundamentate, menite să ajute publicul să înțeleagă mai bine impactul unei afecțiuni aparent discrete, dar cu consecințe majore asupra sănătății.

