Slujbă arhierească și binecuvântarea capelei mortuare din Fildu de Jos

De sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, sâmbătă, 8 noiembrie 2025, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a slujit în Parohia Fildu de Jos, cu prilejul hramului și al binecuvântării noii capele mortuare din localitate.

Cu această ocazie, în biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte părintele protopop de Zalău, preotul Grigore Florian Vid, părintele Bogdan Chiorean, directorul Centrului de Îngrijiri Paliative „Sf. Nectarie” al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, preotul paroh Andrei Valentin Bejan și alți clerici invitați.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Benedict a vorbit despre prezența vie a îngerilor în istoria mântuirii și despre dorul omului după comuniunea pierdută cu Dumnezeu: „Îngerii sunt prezenți în istoria mântuirii de la început până la sfârșit. Ei au fost acolo în Rai, împreună cu Adam, slujind lui Dumnezeu și împlinind porunca Lui. Când omul a păcătuit și a fost izgonit din grădina Edenului, tot ei au fost cei care au păzit intrarea, nu pentru a-l pedepsi, ci pentru a-l face să simtă dorul după Dumnezeu. Îngerii nu au fost așezați acolo ca străjeri ai mâniei, ci ca păzitori ai speranței, pentru ca omul să nu uite niciodată frumusețea lumii din care a căzut.”

„De la un capăt la altul al Sfintei Scripturi, îngerii ne arată că viața omului nu este o luptă singuratică, ci o călătorie împreună cu cerul. Ei apar la întruparea Domnului, la Naștere, la Înviere și vor fi prezenți și la sfârșitul veacurilor, când se va despărți grâul de neghină. Îngerii nu sunt doar mesageri, ci prieteni și însoțitori, păzitori ai drumului nostru spre Dumnezeu. Prin ei, cerul rămâne deschis, iar omul își amintește neîncetat de ținta pentru care a fost creat.”

Ierarhul a arătat că Sfânta Liturghie este locul în care această comuniune dintre cer și pământ devine realitate vie, iar slujirea îngerilor se împletește cu rugăciunea oamenilor: „Potrivit credinței Bisericii și mărturiei sfinților, îngerii umplu biserica mai ales la Sfânta Liturghie. Ei slujesc împreună cu noi și cântă împreună cu noi, chiar dacă ochii noștri nu-i pot vedea. Când preotul se roagă: «Fă ca, împreună cu intrarea noastră, să fie și intrarea sfinților Tăi îngeri, care împreună cu noi slujesc și împreună slăvesc bunătatea Ta», nu e o simplă formulă, ci o realitate nevăzută. În acel moment, cerul se deschide, iar biserica devine o fereastră spre împărăție.”

„Tot ceea ce se întâmplă în Liturghie este o armonie între lumea văzută și cea nevăzută. Îngerii nu vin doar ca martori, ci ca împreună-lucrători. Ei ne învață cum să stăm înaintea lui Dumnezeu: cu smerenie, cu tăcere, cu atenție deplină. De aceea spunem că Liturghia este locul unde cerul și pământul se unesc, pentru că acolo, în rugăciune, Dumnezeu lucrează în același timp prin oameni și prin îngeri.”

Referindu-se la felul în care îngerii devin modele pentru om, Preasfinția Sa a arătat că fiecare ceată îngerească descoperă o virtute necesară mântuirii: „Arhanghelii ne arată râvna cea bună – acea forță care nu se stinge și care ne ține aproape de Dumnezeu. Îngerii, care sunt trimiși ai Lui, ne învață ascultarea și discernământul, pentru că nu există mântuire fără a ști să asculți voia lui Dumnezeu. Heruvimii, cei cu ochi mulți, sunt icoana trezviei și a atenției: să nu trăim distrați, risipiți, ci cu mintea adunată în inimă. Iar serafimii, cei cu câte șase aripi, ne învață gândul înalt și iubirea care acoperă, acea iubire care nu judecă, ci ocrotește.”

„Dacă am veni la Liturghie cu râvna arhanghelilor, cu ascultarea îngerilor, cu atenția heruvimilor și cu iubirea serafimilor, am trăi credința altfel. Atunci biserica nu ar mai fi doar un loc în care venim duminica, ci spațiul unde devenim oameni cerești. Fiecare virtute a îngerilor poate fi o aripă care ne ridică. Dumnezeu nu ne cere să fim îngeri, ci să trăim cu inima curată, asemenea lor.”

Vorbind despre atitudinea pe care creștinul trebuie să o aibă în fața Sfintei Liturghii, Episcopul Sălajului a subliniat respectul, atenția și prezența deplină în fața lui Dumnezeu: „Liturghia este o întâlnire cu Dumnezeu Însuși. Nu-ți permiți să întârzii, să pleci mai devreme sau să fii cu gândul în altă parte. Când mergi la o întâlnire importantă, te pregătești, vii din timp și ești atent la cel care te primește. Cu atât mai mult, când te cheamă Dumnezeu, trebuie să vii cu inima trează și cu mintea limpede. Nu vii pentru oameni, ci pentru El, Cel care te așteaptă. În timpul Liturghiei, orice cuvânt și orice gest are greutate veșnică.”

„Prezența noastră în biserică nu trebuie să fie una formală, ci deplină. Când ești acolo cu adevărat, pleci alt om. Cine a fost atent la rugăciune, cine a trăit fiecare clipă, acela pleacă din biserică mai liniștit, mai împăcat, mai viu. Nu Dumnezeu are nevoie de prezența noastră, ci noi avem nevoie de El. Și El ne răspunde întotdeauna atunci când Îl căutăm cu toată inima.”

În încheiere, Preasfințitul Părinte Benedict a vorbit despre chipul iubirii care vindecă și care acoperă, asemenea iubirii serafimilor, îndemnând credincioșii la blândețe, iertare și înțelegere: „În biserică nu venim ca oameni fără greșeală, ci ca oameni care au nevoie să fie primiți, nu judecați. Dumnezeu mai întâi ne îmbrățișează și abia apoi ne schimbă. El nu lovește, ci vindecă. Nu biciuiește, ci mângâie. Aceasta este iubirea care acoperă, iubirea serafimilor, care se pleacă și ocrotește, nu se ridică pentru a condamna. Dacă am învăța să iubim așa, lumea s-ar schimba din temelii.”

„Creștinul nu e chemat să fie judecătorul lumii, ci mâna care o ridică. Adevărata putere nu stă în a arăta greșeala celuilalt, ci în a-l ajuta să se ridice. Când iubirea acoperă, omul se vindecă; când dragostea mustră cu blândețe, sufletul se deschide. De aceea, Biserica este locul în care Dumnezeu nu doar ne iartă, ci ne învață să iubim după chipul îngerilor, cu pace și lumină.”

Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul vocal „DOXA”, dirijat de profesorul Florin Lazăr, de la Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău.

Pentru întreaga activitate administrativă și pastoral-misionară, Preasfințitul Benedict l-a hirotesit pe părintele paroh Andrei Valentin Bejan sachelar, cu dreptul de a purta brâu albastru. De asemenea, primarul comunei Fildu de Jos, domnul Albert Nicolae, a primit Gramata episcopală pentru ctitori.

La final, preotul paroh a mulțumit Preasfințitului pentru binecuvântarea oferită comunității din Fildu de Jos și i-a dăruit o icoană cu Sfinții Arhangheli, protectorii parohiei.

După oficierea Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a binecuvântat noua capelă mortuară din localitate, ridicată cu sprijinul Primăriei Fildu de Jos și finanțată prin intermediul AFIR (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale).

Slujba a fost oficiată în prezența oficialităților locale și județene, a fiilor satului și a numeroșilor credincioși.

Mai multe fotografii AICI

Text și foto: Episcopia Sălajului