Slujba Canonului cel Mare şi Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite la Mănăstirea Rohia

Miercuri, 1 martie 2023, a treia zi din prima săptămână a Postului Mare din acest an, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului, păstrând o veche tradiţie, de la reînfiinţarea Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului, a a oficiat, în biserica nouă a Mănăstirii Rohia, Slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, partea a treia, şi a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

„În cea de treia zi a Sfântului şi Marelui Post, miercuri, când se cântă a treia parte a Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul şi se săvârşeşte pentru prima dată Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite în acest post, am urcat la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia din Muntele cel Sfânt, mănăstirea noastră de inimă, mănăstirea noastră de metanie, unde am început acum 38 de ani viaţa monahală şi unde, atât eu, cât şi Preasfinţitul Timotei Sătmăreanul şi Părinţii care sunt împreună cu noi slujitori şi care astăzi au funcţii de responsabilitate în Episcopia Maramureşului şi Sătmarului şi în monahismul nostru, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Părintele Arhimandrit Macarie Motogna, stareţul acestei Mănăstiri, este exarhul mănăstirilor, suntem legaţi cu toţii de această mănăstire binecuvântată, importantă, unică şi sfântă, loc iubit de Dumnezeu, loc de mănăstire pentru mântuire, precum l-a ales Dumnezeu. Revenim cu bucurie duhovnicească în mijlocul dragostei credincioşilor din Ţara Lăpuşului, unde evlavia este una specială. Ţara Lăpuşului este pământul sau Ţara pocăinţei, pentru că aici, sub înrâurirea, sub inspiraţia Mănăstirii Rohia, unde a păstorit 30 de ani Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian, s-a dezvoltat o evlavie deosebită în perioada Postului, prin participarea la slujbe a credincioşilor din localitate, din Rohia, dar şi din toate localităţile din toată Ţara Lăpuşului, într-o atmosferă unică. De aici am dus apoi la Catedrala noastră Episcopală din Baia Mare atmosfera care este aproape identică cu cea de la Mănăstirea Rohia, dar dimensionată de câteva ori, de mai multe ori atmosfera la Catedrală. Revenim cu duioşia copilăriei şi a începutului vieţii noastre monahale şi cu amintirile atât de frumoase trăite atunci, la începutul slujirii noastre a Slujbei Canonului cel Mare, a Sfintei Liturghii şi a cântării, care este atât de duioasă şi de tânguitoare: Milueşte-mă, Dumnezeule, milueşte-mă, cântare lăsată nouă de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian. Să ne ajute Dumnezeu să săvârşim şi cealaltă călătorie a Postului cu mută evlavie şi cu mult folos duhovnicesc”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite

După tradiţia de zeci de ani instituită la acest sfânt locaş de închinare, prima Sfântă Liturghie din Postul Mare este oficiată de Ierarhul locului la Mănăstirea Rohia. Aşa s-a întâmplat şi de această dată, când Întâistătătorul Eparhiei, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, a sosit la Mănăstirea Rohia pentru oficierea Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul şi Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite.

Soborul a fost alcătuit din Arhim. Dr. Macarie Motogna, stareţul sfântului locaş de închinare şi exarhul mănăstirilor şi schiturilor din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, Protos. Varlaam China, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul Lăpuşului, Pr. Mihai Cornel Gheduţiu, secretarul protopopiatului, Pr. Vasile Mihai Hatos, parohul din Rohia, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Diac. Calinic Nistor, secretarul mănăstirii, Ipod. Vasile Pop. Răspunsurile au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Florian Vois şi Pr. Adrian Dobreanu, întemeietorul şi dirijorul lui.

În rândul credincioşilor s-au aflat Mitru Leşe, primarul oraşului Târgu Lăpuş, Nicolae Burzo, primarul comunei Groşii Ţibleşului, o comunitate foarte credincioasă, care ajută mănăstirea şi dă masele la hram de peste 60 de ani, Dr. Vlad Severus Paşca, membru supleant al Adunării Eparhiale, Col. (r.) Andrei Buda, fost comandant al Poliţiei oraşului şi solist de muzică populară. Frumuseţea Sfintei Liturghii a Darurilor înainte Sfinţite a fost trăită de credincioşii de la Mănăstirea Rohia într-un mod aparte, constituindu-se într-un eveniment important aşteptat, biserica nouă fiind neîncăpătoare, unii credincioşi rugându-se şi în paraclisul de iarnă.

Cuvântul de învăţătură

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a adresat credincioşilor, un vast şi lămuritor cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre Liturghia Darurilor înainte Sfinţite şi despre alcătuitorul ei, Sfântul Grigorie Dialogul, despre Canonul cel Mare şi despre Sfântul Andrei Criteanul, care l-a gândit şi făcut, despre perioada liturgică a Postului Mare şi despre postul în sine pe care îl urmează credincioşii şi cum trebuie să fie ţinut postul adevărat. „În această perioadă ne pregătim pentru ceea ce se numeşte urcuşul nostru duhovnicesc printr-o luptă exclusiv duhovnicească, înţelegând, după învăţătura Bisericii noastre, să sporim rugăciunea, să ne răstignim voinţa legată de pornirile trupului, care sunt partea biologică a noastră şi instinctuală, nu raţională. Ne înfrânăm pornirile trupului şi ne silim să ne răstignim”, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

„Şi nu ne mai îndeplinim toate capriciile, tentaţiile, înclinaţiile, ci îl silim şi îl restricţionăm. Nu mai mănânc mâncare de dulce ca să trăiesc în desfătare, pentru că Hristos, pentru mine, a murit pe Cruce! Într-o sete cumplită. Într-o sete de iubire a oamenilor nerecunoscători, care L-au Răstignit. Deci, renunţăm la bucatele care ne desfătează până la îmbuibare şi suntem capricioşi, pentru că suntem şi mofturoşi. Şi dacă e mâncare de dulce, vrem să fie şi mai bună. Şi atunci, când postim, renunţăm, de bună voie. Fără să fim trişti. Când postim nu trebuie să fim trişti, zice Mântuitorul. Apoi renunţăm la toate bucatele care sunt de dulce şi le înocuim cu bucate de origine vegetală, adică legume, fructe, cereale, seminţe. Ce produc pomii şi pământul. Dar nu numai că le înlocuim, ci le şi împuţinăm şi nu mai suntem preocuaţi de ce mâncăm şi cât mâncăm, că nu mai avem niciun musafir la masă. Să fim doar noi în timpul postului. Şi nu mai alergăm după atâtea. Acum puteţi cumpăra multe bucate de post, dar nu vă îndemn. Mâncaţi ce mănâncă monahii. Eu aşa am crescut: cartofi, fasole, ceapă, prune uscate, toate acestea, care sunt în grădină. Nu mai cumpăraţi produse artificiale, care sunt destul de nesănătoase. Noi am împreunat postul cu postirea. Dacă s-ar renunţa la bucate de dulce şi s-ar mânca doar bucate de origine vegetală ar fi o dietă. O ţii ca să slăbeşti. Ori nu-i deloc aşa. N-avem voie să gândim astfel. Postul nostru trebuie să fie unit cu postirea. Şi postirea înseamnă că să mâncăm mai puţin şi ne rugăm mai mult. Consumăm mai puţină hrană biologică pentru trup şi consumăm hrană teologică. Rugăciunea, postul, faptele bune sunt lumină. Ne luminează. Pe măsură ce trec zilele postului, de unde eram îmbuibaţi şi obosiţi, şi posaci şi posomorâţi, şi tulburaţi, simţim că începem să ne revenim, să ne luminăm. Simţim că suntem mai voioşi, suntem mai dispuşi să ne rugăm mai mult, să mergem la biserică. Postirea însemnează participarea la rugăciunea înmulţită şi participarea la slujbele Bisericii. Pentru că Biserica a rânduit aceste slujbe din perioada postului, care sunt altfel. Dăm sufletului hrană. Rugăciune mai multă şi participarea la Sfintele Slujbe”, a spus Preasfințitul Episcop Iustin.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”

