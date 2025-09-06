Slujba de ipopsifiere a Arhimandritului Samuel Cristea, Episcopul-vicar ales al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului

Sâmbătă, 6 septembrie 2025, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, la finalul Vecerniei Mari, sub protia Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a fost oficiată slujba de ipopsifiere a arhimandritului Samuel Cristea. Prin această rânduială, părintele arhimandrit Samuel Cristea a fost anunțat și chemat oficial la treapta arhieriei, fiind ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în demnitatea de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, cu titulatura „Bistrițeanul”.

Vecernia Mare a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, alături de un sobor de clerici, în prezența mai multor ierarhi. Răspunsurile la slujbă au fost oferite de Corul de cameră „Psalmodia Transylvanica” al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, dirijat de pr. prof. emerit Vasile Stanciu.

La finalul Vecerniei a fost oficiată rânduiala ipopsifierii părintelui arhimandrit Samuel Cristea. Chemarea la treapta arhieriei a fost citită de arhimandritul Simeon Pintea, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.

În continuare, arhimandritul Samuel Cristea a dat răspuns chemării la arhierie în fața ierarhilor prezenți: Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.

„Urmând votului Sfântului Sinod al Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Române, au binevoit a mă chema pe mine, smeritul între preoţi, la vrednicia cea cu adevărat dumnezeiască şi la înalta treaptă a Arhieriei, ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, cu titulatura BISTRIŢEANUL, iată, răspund cu multă smerenie şi frică de Dumnezeu acestei arhiereşti şi părinteşti chemări şi primesc, cu supunere şi bucurie, sfânta şi greaua sarcină a Arhieriei”, a spus ipopsifiul Samuel.

La finalul slujbei, Episcopul-vicar Damaschin Dorneanul a rostit un cuvânt de învățătură despre importanța ascultării și demnitatea slujiri arhierești. În acest sens, ierarhul a evocat chemarea la propovăduire a Prorocului Samuel, când acesta a fost strigat de Dumnezeu de mai multe ori până când a priceput cine îl strigă cu adevărat.

La evenimentul solemn au fost prezenți numeroși credincioși, clerici, oficialităţi locale și centrale, în frunte cu președintele Senatului României, domnul Mircea Abrudean.

Duminică, 7 septembrie, de la ora 9:00, tot la Catedrala Mitropolitană, va fi oficiată Sfânta Liturghie, celebrată în sobor de arhierei, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, în cadrul căreia va fi săvârșită hirotonia întru arhiereu a părintelui ipopsifiu Samuel Cristea. La finalul Liturghiei (aproximativ ora 12:00), va avea loc ceremonia instalării noului Episcop-vicar, care va purta titulatura: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul.

În ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, desfășurată miercuri, 2 iulie 2025, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, arhimandritul Samuel Cristea a fost ales în demnitatea de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, cu titulatura „Bistrițeanul”.

Postul de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a rămas vacant în luna martie a acestui an, când Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, care a ocupat această demnitate în perioada 2020–2025, a fost ales, în data de 27 martie 2025, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în scaunul chiriarhal al Episcopiei Sălajului.

Scurtă biografie

Arhimandritul prof. Samuel (Ioan) Cristea s-a născut la data de 25 decembrie 1963, în comuna Ciuruleasa, județul Alba, din părinții George și Zorița Cristea, primind la botez numele Ioan. Este cel mai mic dintre cei șase copii ai familiei, având doi frați în viață, Gheorghe și Viorel, iar alți trei frați au trecut la cele veșnice la vârste fragede.

Educație și formare

Studiile primare și gimnaziale le-a urmat în localitatea natală, între anii 1970–1978, la Școala Generală din Ciuruleasa, apoi pe cele ale Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud (1978–1980). În perioada 1980–1985 a fost elev al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. După efectuarea stagiului militar obligatoriu la Beiuș, județul Bihor (1985–1986), a urmat, între anii 1986–1990, cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din Sibiu, instituție devenită ulterior Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna”, unde a obținut, în anul 1990, licența în Teologie Ortodoxă, cu lucrarea „Problema intercomuniunii și implicațiile ei canonice”, susținută la catedra de Drept Bisericesc, sub îndrumarea arhid. prof. univ. dr. Ioan Floca. În perioada 1995–1996 a urmat un curs de limba germană în Elveția, la Theologische Hochschule in der Benediktinerabtei Einsiedeln.

S-a format sub călăuzirea duhovnicească a Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și a ieromonahului Rafail Noica, pe care îi are și astăzi ca repere și îndrumători spirituali.

Intrarea în cler și monahismul

A fost hirotonit diacon celibatar la 5 august 1990 și preot celibatar la 6 august 1990, pe seama Catedralei Episcopale din Alba Iulia. În data de 3 noiembrie 1996 a fost tuns în monahism la Catedrala Episcopală din Alba Iulia, primind numele Samuel, avându-l drept ocrotitor spiritual pe Sfântul Proroc Samuel, sărbătorit la data de 20 august. Naș de călugărie i-a fost ieromonahul Rafail Noica, iar rânduiala tunderii în monahism a fost oficiată de Înaltpreasfințiul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, pe atunci Episcop de Alba Iulia. A fost hirotesit protosinghel în 12 decembrie 1997 și arhimandrit în 25 decembrie 1998.

Activitate administrativ-bisericească, duhovnicească și didactică

Între anii 1990–2012 a fost eclesiarh la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia și profesor la Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia (1991–2012). Între anii 1997–2000 a fost exarh al mănăstirilor din Eparhia Alba Iuliei, iar în perioada 2012–2013 a fost duhovnic la Mănăstirea „Sfânta Elisabeta” din Cluj-Napoca. Din anul 2013 până în prezent este duhovnic și profesor la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca. Din 2015 deține și funcția de președinte al Consistoriului Monahal Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Este autorul a numeroase articole și studii de specialitate. Participă ca invitat sau conferențiar la conferințe, evenimente bisericești, sinaxe monahale și întâlniri duhovnicești. De asemenea, este colaborator al postului de Radio Renașterea, unde este invitatul permanent al emisiunii „ABC-ul credinței”.

Este apreciat pentru echilibrul său duhovnicesc, pentru experiența pastorală și didactică, precum și pentru activitatea susținută desfășurată de-a lungul anilor în slujirea Bisericii și în formarea a numeroase generații de elevi seminariști.

În semn de prețuire și recunoaștere a activității sale duhovnicești, pastoral-misionare și didactice, a fost distins de-a lungul timpului cu numeroase plachete, diplome și distincții, dintre care menționăm: Ordinul „Mihai Vodă” pentru clerici (30 ianuarie 2019) și Crucea Arhiepiscopală a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului (25 noiembrie 2021).

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Ionuț Chifa și Darius Echim