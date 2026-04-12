Slujba din Noaptea de Înviere (2026) | Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca

La Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, în Duminica Sfintelor Paști, 12 aprilie 2026, de la ora 00:00, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a oficiat slujba din Noaptea de Înviere, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. La slujbă au participat mii de credincioși clujeni, Părintele Mitropolit Andrei oferindu-le Lumina Sfântă de la Ierusalim, cu binecunoscutele cuvinte-îndemn: „Veniţi de luaţi Lumină!”.

Din sobor au făcut parte clerici de la Centrul Eparhial, slujitori ai Catedralei și părinți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din municipiu.

În cadrul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei le-a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură. Ierarhul a vorbit despre tema Scrisorii Pastorale din acest an, intitulată „Bucuria Paștilor o aduc mama, bunica și căldura căminului părintesc”, care pornește de la versetul scripturistic: „Îmi aduc iarăși aminte de credința ta neprefăcută, care, precum s-a sălășluit întâi în bunica ta Loida și în mama ta Eunichi, tot așa sunt încredințat că și întru tine” (II Timotei 1, 5). Subiectul se înscrie în tematica Anului omagial al pastorației familiei creștine și Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame).

Pastorala la Praznicul Învierii Domnului urmează a fi citită, în prima zi de Paști, la Catedrala Mitropolitană și în toate bisericile și mănăstirile din cuprinsul Eparhiei. Textul integral poate fi citit AICI.

La finalul slujbei, ierarhul, soborul slujitor și miile de credincioși, cu lumânări în mâini, au efectuat procesiunea de înconjurare a Catedralei, în sunete de clopote şi toacă, cântând troparul pascal „Hristos a înviat!”.

Duminică dimineața, de la ora 10:00, la Catedrala Mitropolitană, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei va oficia Sfânta Liturghie pascală și va citi Pastorala la Praznicul Învierii Domnului 2026.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului