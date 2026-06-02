Slujire arhierească în Parohia Iliuța Bozghii, în a treia zi de Rusalii

În a treia zi de Rusalii, marți, 2 iunie 2026, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din localitatea Iliuța Bozghii, județul Bistrița-Năsăud.

Cu acest prilej, de la ora 09:00, Părintele Episcop-vicar Samuel Bistrițeanul a binecuvântat lucrările exterioare realizate în ultimii ani la biserica parohială cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” și a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la altarul de vară din proximitatea lăcașului de cult, având alături un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: părintele Ioan Marius Pintican, protopopul de Bistrița, protosinghelul Gavriil Horț, duhovnicul Mănăstirii Piatra Fântânele, arhimandritul Chiril Zăgrean, starețul Mănăstirii Rebra-Parva, protosinghelul Paisie Pașcu, duhovnicul Mănăstirii Strâmba, părintele paroh Petru-Marian Săsărman, precum și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul maicilor de la Mănăstirea Piatra Fântânele. La chinonic, interpretele de muzică populară Andreea Pavelean, Ioana Ilie și Daniela Oimberg au interpretat mai multe pricesne.

La finalul slujbei, părintele paroh Petru-Marian Săsărman a mulțumit ierarhului pentru prezență, împreună-slujire și binecuvântare. Apoi, în semn de binecuvântare și apropiere sufletească, Preasfinția Sa le-a oferit credincioșilor iconițe cu Sfânta Treime.

După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a oficiat slujba sfeștaniei la casa parohială, edificată începând cu anul 2021, prin implicarea comunității parohiale și a părintelui paroh. La final, în semn de prețuire și binecuvântare, ierarhul le-a oferit părintelui Petru-Marian Săsărman și presbiterei Lucia Augusta Săsărman o icoană cu Maica Domnului.

În semn de apreciere pentru implicarea sa în realizarea lucrărilor de reabilitare și înfrumusețare a bisericii, precum și în edificarea casei parohiale, din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul l-a hirotesit iconom, cu dreptul de a purta brâu roșu, pe părintele paroh Petru-Marian Săsărman. Totodată, în semn de prețuire pentru rodnica implicare în viața Bisericii, mai mulți binefăcători au primit distincții din partea ierarhului. Domnul Vasile Șut, primarul comunei Tiha Bârgăului, a fost distins cu Ordinul „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj”. Domnul Augustin Cioancă, epitropul parohiei, a fost distins cu Ordinul „Episcop Nicolae Ivan”. Domnul Gabriel Cojoc a fost distins cu Ordinul „Sfinții Martiri Năsăudeni”, domnul Lenuț Hângănuț a fost distins cu Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin”, iar alți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire.

La slujbă au participat oficialități locale, județene și centrale, precum și numeroși credincioși, mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare.

Istoric:

Biserica din lemn, cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh”, din localitatea Iliuța Bozghii, este filie a Parohiei Ciosa. Piatra de temelie a lăcașului de cult a fost pusă la data de 25 octombrie 2005, iar după trei ani, la 10 august 2008, biserica a fost sfințită de vrednicul de pomenire Episcop Vasile Flueraș (Someșanul).

Începând cu anul 2020, sub păstorirea părintelui paroh Petru-Marian Săsărman, la Iliuța Bozghii a fost edificată o casă parohială, care găzduiește și un centru de tineret. Tot în această perioadă au fost realizate lucrări de înfrumusețare și amenajare atât la interiorul, cât și la exteriorul lăcașului de cult.

Text și foto: Marian Șomlea

