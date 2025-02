Slujire arhierească la Biserica „Sfânta Ana” din Bistrița

În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a lăsatului sec de carne), 23 februarie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit la Biserica „Sfânta Ana” din Bistrița.

Cu acest prilej, în biserica parohială, Părintele Mitropolit Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Bistrița – preotul Alexandru Vidican, protopopul Dejului – preotul Ioan Buftea, preoții parohi Grigore Conea și Tudor-Ioan Bechiș, precum și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice duminicale, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Dorul după Rai”, pornind de la apoftegma Sfântului Cuvios Cleopa de la Sihăstria: „Mânca-v-ar Raiul”. Totodată, ierarhul a îndemnat credincioșii să pună în lucrare faptele milei creștine, care au consecințe veșnice, explicându-le că acestea vor fi răsplătite de Domnul Hristos la Dreapta Judecată.

„Domnul Hristos spune: «Când va veni Fiul Omului întru slava Sa și toți sfinții îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale. Și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile, și-i va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile de-a dreapta Lui, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: «Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți împărăția cea pregătită de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine» (Matei 25, 31-36). Acești împlinitori ai faptelor milei creștine vor merge în Rai.”