Slujire arhierească la Biserica „Sfântul Apostol Toma” din Cluj-Napoca

În Duminica a 34-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului risipitor), 8 februarie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit la Biserica „Sfântul Apostol Toma” din cartierul clujean Mărăști.

De la ora 10:00, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, secretarul eparhial – preotul Adrian Eugen Truța, protopopul de Cluj-Napoca – preotul Alexandru Constantin Ciui, protopopul Dejului – preotul Ioan Buftea, preoții Parohiei „Sf. Toma”: preotul paroh Marius Goga și preotul ctitor Dănuț Goga și preotul Ioan Turc (Parohia „Înălțarea Domnului” din Cluj-Napoca).

După citirea pericopei evanghelice duminicale, pornind de la pilda Întoarcerii Fiului risipitor, Părintele Mitropolit Andrei le-a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură, având ca punct de plecare versetele scripturistice: „Tată, am greșit la cer și înaintea Ta; nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul Tău. Fă-mă ca pe unul din argații Tăi” (Luca 15, 18-19). În cuvântul său, ierarhul a evidențiat faptul că fiul risipitor este un adevărat model de pocăință și ne îndeamnă și pe noi să ne pocăim și să ne îndreptăm viața, „să ne întoarcem de la păcat la virtute și de la diavol la Dumnezeu”.

„Evanghelia de astăzi, așa cum am auzit, ne îndeamnă la pocăință. În multe locuri din Sfânta Scriptură suntem îndemnați să ne pocăim, să ne spovedim și să ne facem buni. Sfântul Ioan Botezătorul și-a început propovăduirea cu aceste cuvinte: «Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția Cerurilor». Lucrul acesta trebuie să-l facem și noi în această perioadă a Triodului, să ne întoarcem la Dumnezeu și să zicem din toată ființa noastră, asemenea fiului risipitor: «Tată, am greșit la cer și înaintea Ta; nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul Tău. Primește-mă ca pe unul din argații Tăi» (Luca 15, 18-19). Lucrul acesta îl facem la spovedanie. Venim cu smerenie, iar părintele duhovnic ne ascultă și noi Îi spunem Tatălui Ceresc că am greșit la cer și înaintea Lui. Primim iertare, primim canon, primim dezlegare, iar după aceea ne împărtășim și nădăjduim ca Sfintele Paști să ne prindă mult mai buni”, a spus ierarhul.

Totodată, Mitropolitul Clujului a vorbit despre patima invidiei, făcând referire la fratele cel mare din pildă:

„Fiul cel mic era învățat cu desfrânările, cu păcatele care sunt prezente în această lume, iar fiul cel mare avea un păcat greu: invidia. Evangheliile care se citesc în această perioadă a Triodului, care ține zece săptămâni, până la Paști, ne îndeamnă să facem lucrul acesta: să ne lepădăm și de un păcat, și de celălalt, atât de păcatul trăirii în fărădelegi, cât și de răutate și de invidie, pentru ca în ziua Paștilor să devenim oameni noi, cu suflet curat. Pentru a face acest lucru, Biserica ne pune la îndemână întotdeauna, dar în mod special în această perioadă, Taina Sfintei Spovedanii, pentru a ne curăți sufletele. Lucrul acesta îl facem în Postul Mare: încercăm să ne întoarcem de la păcat la virtute și de la diavol la Dumnezeu”.

La momentul rânduit din cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit întru preot pe diaconul Alexandru Coste, pe seama Parohiei Boju, cu filia Boju-Cătun, Protopopiatul Cluj I.

În calitate de gazdă, preotul paroh Marius Goga a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor ctitorilor și binefăcătorilor.

Pentru întreaga activitate administrativă și pastoral-misionară, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei i-a oferit preotului paroh Marius Goga Ordinul „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj” pentru clerici. În semn de prețuire și recunoștință, pentru implicarea activă în viața Bisericii, ierarhul a conferit „Crucea Transilvană” pentru mireni, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului, doamnei Mihaela Rodica Suciu, director general Distribuție Energie Electrică România. Doamna prof. univ. dr. Anca Dana Buzoianu – rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Dana Pop – șef la Secția Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, domnul Constantin Comandaru – primarul comunei Cetatea de Baltă și domnul Mircea Crăciun au primit Ordinul „Mihai Vodă” pentru mireni, iar doamna Alexandra Ana Badea a fost distinsă cu Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni. De asemenea, ierarhul a felicitat-o, cu prilejul zilei de naștere, pe doamna preoteasă Ilișca Goga.

La slujbă au fost prezente oficialități civile și militare, reprezentanți ai mediului academic, oameni de cultură, precum și numeroși credincioși clujeni.

Scurt istoric

Parohia clujeană „Sfântul Apostol Toma” a fost înființată în anul 1993. Piatra de temelie a bisericii a fost pusă în 1996, iar un an mai târziu au început lucrările de construire a lăcașului de cult, prin jertfa și osteneala preotului paroh Dănuț Goga. Acestea au fost finalizate în anul 2005. În septembrie 2006, biserica a fost sfințită de vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania.

Biserica, situată pe Calea Dorobanților din Cluj-Napoca, este construită în formă de cruce și are o singură turlă. Un element distinct al arhitecturii îl constituie mozaicurile exterioare, care îi reprezintă pe cei doisprezece Apostoli.

Începând cu anul 2017, au fost realizate lucrări de renovare a exteriorului, iar demisolul a fost amenajat pentru activități dedicate tinerilor. Lăcașul a fost resfințit la 22 aprilie 2018 de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, și cu Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia,Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei.

Din anul 2024, biserica păstrează fragmente din moaștele Sfântului Apostol Toma, ocrotitorul parohiei, precum și din cele ale Sfântului Ierarh Luca al Crimeei, cunoscut drept „doctorul fără de arginți”, aflate în patrimoniul parohiei.

Comunitatea parohială este păstorită de preoții Dănuț Goga (ctitor) și Marius Goga (paroh).

