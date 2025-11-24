Slujire arhierească la Catedrala Episcopală

„Suntem în Duminica a XXVI-a după Sfintele Rusalii, în interiorul Postului Crăciunului, cel de 40 de zile sau de 6 săptămâni. Atmosfera duhovnicească și slujbele Sfintei noastre biserici primesc o mireasmă de sărbători de colind sfânt și bun. Deoarece, de praznicul împărătesc al Intrării în Biserică al Maicii Domnului, se cântă pentru prima dată catavasiile Nașterii Domnului și, propriu-zis, începe să se cânte colindul sfânt și bun, de la Intrarea în Biserică se poate începe colindul în prima fază de pregătire, în familii și comunități, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Catavasiile Nașterii Domnului ne îndeamnă, astfel: „Hristos se naște, Măriți-L, Hristos din Ceruri, întâmpinați-L, Hristos pe pământ, înălțați-vă, cântați Domnului tot pământul și cu bucurie lăudați-L popoare că S-a preaslăvit”.

De aceea, justifică catavasiile, propriu-zis, începutul colindului pregătitor de sărbătorile Nașterii Domnului.

Pericopa evanghelică sau pasajul ce s-a citit din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Luca astăzi ne-a amintit despre rătăcirea bogatului nemilostiv. De ce zic rătăcire? Pentru că, pe de o parte, era un om prosper, iar prosperitatea și bogăția sunt daruri de la Dumnezeu, iar țarina lui, dacă a rodit, a fost pentru că Dumnezeu a trimis ploaie la bună vreme și soare ca să rodească în chip deplin țarina lui, însă el a dat dovadă de lipsă de măsură, nu a avut discernământ, deoarece, în loc să mulțumească lui Dumnezeu pentru rodirea minunată și unică din acel pământ, și să Îi aducă ofrande lui Dumnezeu și să împartă bogăția care i-a dăruit-o, cel puțin parte din ea, cu cei ce nu aveau o astfel de oportunitate sau necesitate, el s-a gândit să-și mărească hambarele, gândind că viața lui este asigurată și că sufletul lui are nevoie de bogăția pe care o are. De altfel, însă, și expresia pe care o folosește, „voi mări hambarele mele și voi zice sufletului meu, suflete mănâncă, bea și te veselește, că bogăția ta-i adunată pentru mulți ani, nechibzuit, Mântuitorul folosește o expresie pe care o singură dată o folosește în tot Noul Testament, și anume că Dumnezeu a zis, „nebune, în această noapte vor lua de la tine sufletul tău și cele ce ai agonisit ale cui vor fi?” Concluzia: sufletul este al lui Dumnezeu, nu are nevoie de mâncare și de băutură, nu are nevoie de lucruri pământești și lumești, nu are nevoie de hrană, după cum ziceam, de aceea credincioșii înțeleg în această duminică că pregătirea pentru praznicul Nașterii Domnului, care este un praznic al bucuriei, însemnează înveșmântarea sufletului în veșmânt de pocăință, de smerenie, de bucuria întâlnirii cu Hristos în Sfânta Taină a spovedaniei și în Sfânta și Dumnezeiasca Împărtășanie. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”