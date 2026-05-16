Slujire arhierească la Ghirișu Român, județul Cluj

Sâmbătă, 16 mai 2026, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din localitatea Ghirișu Român, județul Cluj.

Cu acest prilej, de la ora 9:00, Părintele Episcop-vicar Samuel a binecuvântat noul altar de vară construit în proximitatea bisericii parohiale cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, fiind înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: protopopul de Cluj I, preotul Dan Hognogi, starețul Mănăstirii Rebra-Parva, arhimandritul Chiril Zăgrean, duhovnicul Mănăstirii Pădureni, protosinghelul Vladimir Marc, preotul paroh Dan-Ovidiu Tiniș, precum și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a rostit un cuvânt de învățătură inspirat din Pilda Păstorului Celui Bun, explicând sensul profund al ascultării și al legăturii intime dintre Hristos și credincioși.

Preasfinția Sa a subliniat că credința adevărată depășește granițele unor simple obiceiuri exterioare, fiind definită de o familiaritate profundă a sufletului cu Cuvântul Domnului, dobândită prin rugăciune și lectură sfântă. Această legătură oferă creștinului discernământul de a respinge interpretările străine.

„Creștinismul nu este o religie a unor reguli și obiceiuri formale și exterioare, ci este întâlnirea vie dintre sufletul omului și Domnul Iisus Hristos. […] Mântuitorul nu a zis «oile mele discută sau vorbesc despre mine», nici n-a zis «oile mele știu lucruri despre mine», ci «oile mele ascultă de glasul meu».”

Ierarhul a atras atenția și asupra asaltului de „voci” din societatea actuală (știri alarmante, mândrie, deznădejde, frici) care bruiază glasul Evangheliei. Soluția în fața anxietății și a încercărilor vieții rămâne încrederea totală în biruința lui Hristos.

„Ascultând de multitudinea vocilor din lumea în care trăim și care de fapt bruiază glasul Evangheliei Domnului Hristos, ajungem să ne temem… pe când glasul Domnului dimpotrivă ne spune: «Nu vă temeți!». E adevărat că Hristos nu ne-a promis o viață fără cruce, ci ne-a promis o viață care învinge frica și moartea.”

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala preoților Protopopiatului Cluj I, dirijată de părintele Decebal Gorea.

La finalul slujbei, părintele paroh Dan-Ovidiu Tiniș a mulțumit ierarhului pentru prezență, împreună-slujire și binecuvântare.

După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a oficiat slujba sfeștaniei la casa parohială, edificată în perioada 1981-1984 și reabilitată începând cu anul 2022, prin implicarea comunității parohiale și a parohului Dan-Ovidiu Tiniș. La final, în semn de prețuire și binecuvântare, ierarhul i-a dăruit doamnei preotese Bianca-Ionela Tiniș o icoană cu Sfânta Treime.

În semn de apreciere pentru implicarea sa în edificarea noului altar de vară și în lucrările de reabilitare și înfrumusețare a casei parohiale, din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul l-a hirotesit iconom stavrofor, cu dreptul de a purta crucea pectorală, pe părintele paroh Dan-Ovidiu Tiniș. Totodată, în semn de prețuire pentru rodnica implicare în viața Bisericii, mai mulți binefăcători au primit distincții din partea ierarhului. Domnul Vasile Focșa, primarul comunei Mociu, a fost distins cu Diploma omagială „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj”. Domnul Mihail Pop, epitropul parohiei a primit Ordinul „Mihai Vodă”. Domnul Vasilică Tiniș a primit Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin”. Domnii Marcel Baciu și Mihai Pop au primit Ordinul „Sfinții Martiri Năsăudeni”, iar alți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire.

La slujbă au participat oficialități locale, precum și numeroși credincioși, mulți îmbrăcați în straie populare.

Scurt istoric

Biserica Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Ghirișu Român a fost construită între anii 1921–1924, în principal cu cheltuiala credinciosului Iosif Rusu şi a soţiei Ileana, dar şi a credincioşilor din sat, în frunte cu epitropii de atunci, Vasile Ţiţu şi Simion Suciu, oblăduiţi de părintele paroh Vasile Rusu.

De-a lungul anilor, au fost realizate importante lucrări de reparație. În anul 1972, părintele Aron Moldovan și parohienii săi au reușit să acopere biserica cu tablă, iar în anul următor aceasta a fost pictată în tehnica frescă. Un moment deosebit din viața comunității a avut loc în data de 13 septembrie 1974, când vrednicul de pomenire Arhiepiscop Teofil Herineanu, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Ghirișu Român. Cu acest prilej, ierarhul a oficiat slujba de târnosire a lăcașului de cult.

Între anii 2022–2025, au avut loc ample lucrări de renovare și restaurare, atât la interior, cât și la exterior. Astfel, a fost înlocuit iconostasul cu unul din lemn de stejar, îmbrăcat în foiță de aur, sculptat de meșterul Coșofreț Ciprian din Vânători, județul Neamț; pictura a fost restaurată de pictorul Gheorghe Ecovescu; s-au schimbat policandrele; Sfânta Masă a fost înnoită, iar pardoseala a fost înlocuită cu una din travertin. Exteriorul bisericii a fost restaurat și renovat, curtea a fost pavată, iar întregul ansamblu a fost înfrumusețat. Lucrările s-au desfășurat sub coordonarea părintelui paroh Dan-Ovidiu Tiniș, cu sprijinul comunității parohiale și al fiilor satului.

Suport material şi uman a venit şi din partea ctitorului principal, domnul Ioan Mureșan, a Primăriei Comunei Mociu, precum şi a Secretariatului de Stat pentru Culte. În urma acestor ample lucrări, la data de 18 mai 2025, în Duminica a 5-a după Paști (a Samarinencei), biserica a fost resfințită de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

Începând cu anul 2021, Parohia Ghirișu Român, cu filiile Vaida-Cămăraş şi Chesău sunt păstorite de preotul paroh Dan-Ovidiu Tiniș.

Text: Viorica Văscu și Marian Șomlea

Foto: Radu Pop

