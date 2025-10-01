Slujire arhierească la Mănăstirea Bălan

La sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului, miercuri, 1 octombrie 2025, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, s-a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Bălan, județul Sălaj.

Cu acest prilej, de la ora 10:00, pe altarul de vară al mănăstirii, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

După citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Benedict a rostit un cuvânt de învățătură în care a arătat că sărbătoarea pune în fața credincioșilor chipul Maicii Domnului ca mamă și rugătoare, ocrotind lumea întreagă: “O sărbătorim pe Preasfânta Fecioară Maria în cea mai frumoasă icoană a sa: Acoperământul Maicii Domnului, veșmântul ei întins peste lumea întreagă. La Govora, în pridvor, vedem această icoană: clerici, monahi, episcopi, credincioși, bărbați și femei — toți ocrotiți de Maica Domnului.”

Referindu-se la nevoile oamenilor de astăzi, ierarhul a îndemnat la așezarea fricilor și nesiguranțelor sub ocrotirea ei: “Trăim într-o lume a fricilor. Suntem chemați să poposim în brațele Maicii Domnului, sub acoperământul ei, pentru că cine se simte ținut de mână nu mai are teamă. Siguranța adevărată nu vine din asigurările omenești, ci din brațele Maicii, din acoperământul ei.”

Totodată, a subliniat că primul răspuns în orice încercare este rugăciunea, care luminează mintea și curățește faptele: “Nu se negociază: în orice problemă, primul lucru este să ne rugăm. Rugăciunea limpezește mintea și devine instrument de verificare a faptelor — nu te lasă să faci răul.”

În încheiere, Preasfinția Sa a chemat la lucrarea rugăciunii pentru aproapele, după modelul Maicii Domnului: “Problemele nu se rezolvă la vrăjitori și descântători, ci în genunchi, înaintea icoanei. Rugăciunea ne odihnește și ne așază ritmul normal al vieții. Să învățăm de la Maica Domnului rugăciunea și să-i acoperim și noi pe ceilalți prin rugăciune: Purtați-vă sarcinile unii altora.”

Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul de teologi „Sfântul Ierarh Nectarie” din Dej.

La final, maica stareță Melania Silvestru a mulțumit ierarhului pentru prezență și pentru binecuvântarea adusă obștii monahale și pelerinilor veniți la mănăstire pentru a participa la prăznuirea ocrotitoarei așezământului, Maica Domnului.

Scurt istoric

Mănăstirea Bălan, aflată în hotarul comunei Bălan, este atestată documentar din anul 1471, având hramul „Adormirea Maicii Domnului”. De-a lungul secolelor, a rămas o prezență ortodoxă constantă în zonă, chiar și în perioada ocupației austro-ungare, când mai multe parohii de pe Valea Almașului au trecut la greco-catolicism.

Biserica originală de secol XV a fost strămutată în satul Bălan, în locul numit Cricova, unde se păstrează și astăzi. În anul 1860 s-a ridicat, din lemn de stejar, o replică a acesteia, păstrându-i-se hramul inițial.

Între anii 1990–1992 a fost construită actuala biserică a mănăstirii, cu hramurile „Nașterea Maicii Domnului” și „Sfântul Cuvios Pafnutie – Pârvu Zugravul”, sfințită în 1992 de către Preasfințitul Ioan Mihălțan, pe atunci Episcop al Oradiei, Bihorului și Sălajului.

Din 2010, obștea de maici, sub povățuirea stareței Melania Silvestru, a contribuit la revigorarea vieții isihaste și la restaurarea așezământului. În 2016 au fost realizate lucrări ample la vechiul lăcaș de cult, iar între 2015–2023 noua biserică a fost pictată, renovată și înzestrată cu toate cele necesare cultului. Astăzi, Mănăstirea Bălan are trei hramuri închinate Maicii Domnului și o obște alcătuită din trei viețuitoare, continuând să fie o vatră de rugăciune și de lumină duhovnicească sub ocrotirea Preacuratei Fecioare Maria.

Text și foto: Episcopia Sălajului