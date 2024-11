Slujire arhierească și aniversarea a 30 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii Mănăstirii Florești

La sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului, joi, 21 noiembrie 2024, Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din Floreşti, județul Cluj, care a aniversat 30 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii mănăstirii.

Cu acest prilej, în biserica așezământului monahal, Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici, în prezența a numeroși credincioși. Din sobor au făcut parte duhovnicii Mănăstirii Florești: protosinghelul Visarion Pașca și protosinghelul Anastasie Berbecel, directorul Editurii Renașterea – preotul Cătălin Pălimaru, secretarul de cabinet al ierarhului – arhidiaconul Sergiu-Iustin Pop, precum şi alţi clerici invitați.

După citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Benedict a rostit un cuvânt de învățătură și a subliniat virtuțile Maicii Domnului, oferind ca exemplu de ospitalitate și bucurie pentru credincioși atât mănăstirea, cât și ostenitorii ei.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul maicilor. La chinonic, tinerii din Ansamblul folcloric „Dor Transilvan” au interpretat colinde.

La finalul Liturghiei, Preasfințitul Părinte Benedict a săvârșit slujba Parastasului pentru toți ctitorii și binefăcătorii mănăstirii trecuți la Domnul.

Scurt istoric

Aşezământul monahal, cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”, a fost înființat în anul 1994 și este situat în comuna Florești, județul Cluj. Acesta a fost ctitorit la inițiativa preotului Vasile Fizeșan, a familiei Beldea și a credincioșilor din Florești. Piatra de temelie a bisericii mănăstirii a fost pusă în data de 20 noiembrie 1994 de vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania.

Complexul monahal cuprinde biserica de zid, sfinţită în data de 18 aprilie 2010, altarul de vară, corpul de chilii, trapeza și alte anexe. În prezent, curtea mănăstirii se află într-un proces de modernizare și înfrumusețare.

La Mănăstirea Floreşti viețuiesc 20 de maici, stareţă fiind stavrofora Teodora Câmpan, iar duhovnici sunt protosinghelul Visarion Paşca şi protosinghelul Anastasie Berbecel.

30 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii mănăstirii

„Suntem o mănăstire tânără, nu avem istorie, dar mai știm și faptul că o calitate a tinereții este perseverența. Astfel, dintru început, am căutat să ținem cu strictețe la cele ale vieții de obște – rugăciunea și ascultarea. În anii ’90 exista o dorință mare a credincioșilor din Florești de a avea, acasă la ei, o mănăstire. Parohul de atunci, părintele Vasile Fizeșan, mergea cu localnicii în pelerinaje, în Moldova și în Oltenia. Jertfelnicia lor și bunăvoința autorităților au făcut ca pe 20 noiembrie 1994 să se pună piatra de temelie a acestui așezământ monahal de vrednicul de pomenire Mitropolitul Bartolomeu. Mănăstirea este așezată într-un cadru natural mirific, spațiu ce oferă tuturor pace, bucurie și binecuvântare. După aproape doi ani de la punerea pietrei de temelie am fost numită stareță – la 1 septembrie 1996 și, de atunci, ușor, ușor, am clădit împreună ziduri și inimi. (….) Maicile se trudesc permanent pentru a se desfășura firesc rânduielile mănăstirești de muncă și rugăciune. Pe lângă ascultările gospodărești, deținem ateliere de pictură, croitorie, rucodelie și ne ostenim frământând pâine și prescuri. Avem zilnic Sfânta Liturghie, neîntreruptă de la începuturile mănăstirii, și aceasta ne-a ajutat și ne ajută mult duhovnicește”, a spus maica stareță Teodora Câmpan.