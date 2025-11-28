Slujire arhierească și moment aniversar pentru Vicariatul Ortodox Ucrainean

Vineri, 28 noiembrie 2025, când, potrivit calendarului nerevizuit, este prăznuit Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț, ocrotitorul Vicariatului Ortodox Ucrainean al Patriarhiei Române, din încredințarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioşilor ucraineni din municipiul Sighetu Marmației, județul Maramureș.

Potrivit obiceiului îndătinat, Preasfinția Sa a fost întâmpinat la venirea în parohie cu pâine și sare de către tineri îmbrăcați în straie tradiționale ucrainene.

Vizita arhierească a fost prilejuită de aniversarea a 35 de ani de la reînființarea Vicariatului, precum și de pomenirea Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț, ocrotitorul acestuia.

Cu acest prilej, în Biserica Vicariatului cu hramul „Înălțarea Sfintei Cruci”, ierarhul a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, fiind înconjurat de un sobor de clerici. Din soborul slujitor au făcut parte: pr. Marius-Nicolae Lauruc, noul vicar al Vicariatului Ortodox Ucrainean din România, care este și parohul bisericii, pr. Nicolae Lauruc, fostul vicar al Vicariatului Ortodox Ucrainean, pr. Ioan Iurcea, consilierul Vicariatului Ortodox Ucrainean, pr. Petru Rahovan, protopopul Protopopiatului Ortodox Ucrainean Sighetu Marmației, pr. Petru Popovici, secretarul Protopopiatului Ortodox Ucrainean Lugoj, precum și alți preoți invitați din cele două protopopiate ale Vicariatului.

După citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a rostit un cuvânt de învățătură. În prima parte a predicii, ierarhul a prezentat viața și nevoințele Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț, subliniind rolul marelui stareț în înnoirea vieții duhovnicești și în formarea unor generații întregi de ucenici ai rugăciunii și ai ascultării.

În continuare, Preasfinția Sa a subliniat că înnoirea vieții duhovnicești începe cu smerenia și cu întoarcerea la învățătura autentică a Sfinților Părinți:

„Când omul Îl caută cu sete pe Dumnezeu și se smerește, harul Lui îl ridică și îl face lumină pentru ceilalți. Sfântul Paisie Velicicovschi a înnoit viața monahală prin rugăciune și prin întoarcerea la scrierile Sfinților Părinți, cei care nu doar au citit Scriptura, ci au trăit-o.”

În acest context, ierarhul a amintit formarea și răspândirea Filocaliei, precum și importanța traducerii realizate de părintele Dumitru Stăniloae în limba română.

Preasfințitul Părinte Samuel i-a îndemnat pe credincioși să redescopere scrierile filocalice și rugăciunea inimii ca fundament al vieții creștine:

„Trăim o perioadă de slăbire duhovnicească și, poate, tocmai pentru că nu mai citim aceste scrieri. În fiecare casă de creștini ar trebui să fie măcar volumul al nouălea din Filocalie și Patericul egiptean. Ele ne învață cum să înțelegem și să trăim Cuvântul lui Dumnezeu.”

Totodată, ierarhul a arătat că în centrul vieții duhovnicești se află rugăciunea inimii și spovedania deasă:

„În centrul vieții duhovnicești stă rugăciunea inimii – spusă cu întreaga ființă: ‘Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă’. Iar dacă ne spovedim des, sufletul se curățește.”

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Blahovysnyk” al Parohiei Ortodoxe Ucrainene Sighetu Marmației, atât în limba română, cât și în limba ucraineană.

La finalul Sfintei Liturghii, din încredințarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul l-a prezentat credincioșilor pe noul vicar al Vicariatului Ortodox Ucrainean din România, în persoana preotului Marius-Nicolae Lauruc. La rândul său, noul vicar a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor care au fost alături de comunitatea ucraineană la acest moment de sărbătoare. În semn de mulțumire, din partea Vicariatului, ierarhul a primit o icoană cu Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț și un engolpion.

Au fost prezenți la eveniment reprezentanți ai autorităților locale și ai mediului educațional, între care: domnul Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetu Marmației, domnul Krisztofer-Levente Orosz, viceprimarul municipiului Sighetu Marmației, domnul prof. Marian Ferțadi, consilier local, doamna prof. Lucreția Semeniuc, directoarea Liceului Pedagogic „Taras Șevcenko” din Sighetu Marmației – singurul liceu din țară cu predare în limba ucraineană, precum și doamna Angelica Miculaiciuc, inspector școlar pentru minoritatea ucraineană.

35 de ani de la reînființarea Vicariatului Ortodox Ucrainean

Sărbătoarea comunității ucrainenilor ortodocși din România a continuat cu momentul festiv al lansării volumului aniversar „Vicariatul Ortodox Ucrainean – 35 de ani de la reînființare. Istorie și perspective”, publicat cu sprijinul Asociației „Dobrotoliubie”. Volumul cuprinde conferințele și cuvântările susținute în cadrul Simpozionului aniversar din luna iulie a acestui an, precum și lucrările câștigătoare ale Concursului de poezie religioasă și ale Concursului de eseuri „Istoria văzută prin ochii bunicilor”. De asemenea, lucrarea include articole apărute în Revista „Binevestitorul”, care reflectă activitățile catehetice și pastoral-misionare desfășurate în parohiile și mănăstirile din cuprinsul Vicariatului.

Lansarea volumului a făcut parte din seria manifestărilor jubiliare dedicate împlinirii a 35 de ani de la reînființarea Vicariatului Ortodox Ucrainean.

După înlăturarea regimului comunist ateu, credincioșii ortodocși ucraineni din România au reluat demersurile pentru reactivarea vieții bisericești proprii. Astfel, prin Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 1432 din 12 februarie 1990, a fost reînființat Vicariatul Ortodox Ucrainean, care fusese desființat în mod abuziv în anul 1952. De atunci și până astăzi, Vicariatul Ortodox Ucrainean desfășoară o activitate misionar-pastorală neîntreruptă, împlinind în acest an 35 de ani de slujire a credincioșilor ortodocși ucraineni din România.

Potrivit Statutului Bisericii Ortodoxe Române, Vicariatul Ortodox Ucrainean este o structură bisericească cu regim misionar-pastoral, aflată sub autoritatea directă a Patriarhiei Române și organizată în protopopiate, parohii și mănăstiri ce deservesc comunitățile ortodoxe ucrainene din țară. Cu sediul în Sighetu Marmației (jud. Maramureș), vicariatul îi cuprinde pe credincioșii ucraineni din Maramureș, Transilvania, Crișana și Banat, însumând aproximativ 34.000 de etnici ucraineni.

Din încredințarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, activitatea Vicariatului este coordonată de preotul Marius-Nicolae Lauruc.

Scurt istoric

Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci” din Sighetu Marmației a fost construită între anii 1803-1804, pe locul unei foste biserici de lemn. Hramul actual datează din 1894, deși inițial fusese stabilit de sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului.

Între anii 1990 și 1997, biserica a fost restaurată și resfințită de episcopii Iustinian al Maramureșului, Vincențiu Ploieșteanul și Antonie Scharba din SUA. În timp, a fost ridicată și o bisericuță-capelă în incinta cimitirului parohial, cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și „Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț”, sfințită în anul 2015 de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

În anul 2024, de praznicul Înălțării Sfintei Cruci (conform calendarului nerevizuit), Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a binecuvântat lucrările efectuate la Așezământul social-cultural „Sfântul Paisie Velicikovski de la Neamț”, edificiu ridicat în proximitatea bisericii parohiale. În cadrul acestui așezământ, parohia organizează încă din 2018 cursuri catehetice și de limbă ucraineană, atât pentru tinerii din comunitatea parohială, cât și pentru alte persoane dornice.

Parohia Vicariatului cu hramul „Înălțarea Sfintei Cruci” este păstorită de preotul Marius-Nicolae Lauruc, care deține și funcția de vicar al Vicariatului Ortodox Ucrainean din România.

Text și foto: Marian Șomlea

Mai multe poze AICI