Slujire arhierească și Sfințire de altar de vară în Sânmărtin

În Duminica a IV-a după Paști (a vindecării slăbănogului de la Vitezda), 3 mai 2026, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din localitatea Sânmărtin, județul Cluj.

Cu acest prilej, de la ora 10:00, Părintele Episcop-vicar Samuel Bistrițeanul a binecuvântat lucrările interioare realizate în ultimii ani la biserica parohială cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, fiind înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: protopopul de Cluj I, preotul Dan Hognogi, preotul paroh Simion Valeriu Toderean, arhidiaconul Alexandru Salvan, slujitor al Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, precum și alți preoți din împrejurimi.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea pericopei evanghelice, ierarhul a evidențiat patru mari calități duhovnicești ale slăbănogului vindecat de Mântuitorul Hristos la scăldătoarea Vitezda: îndelunga răbdare, nerăutatea, ascultarea și recunoștința.

„Acest om, deși purta în viața lui urmările păcatului, avea mari calități sufletești. Mai întâi, a avut îndelungă răbdare: a așteptat 38 de ani fără să deznădăjduiască. Apoi, a avut nerăutate, pentru că nu a învinuit pe nimeni, nu s-a plâns și nu a judecat pe nimeni. A avut ascultare, pentru că a recunoscut glasul Celui care l-a vindecat și a împlinit îndată cuvântul Lui. Iar în cele din urmă, a avut recunoștință, întorcându-se în casa Domnului pentru a-I mulțumi lui Dumnezeu”, a subliniat Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul.

În continuare, ierarhul a vorbit despre importanța participării la Sfânta Liturghie și despre împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului, arătând că duminica este ziua recunoștinței și a comuniunii cu Dumnezeu.

„Duminica este pentru noi, creștinii, ziua mulțumirii și a recunoștinței, pentru că în această zi săvârșim dumnezeiasca Liturghie și dumnezeiasca Euharistie. Cuvântul Euharistie înseamnă mulțumire. De aceea venim la casa lui Dumnezeu ca să-I mulțumim și să primim Paharul mântuirii. «Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema» – aceasta este viața creștinului. Sfânta Împărtășanie nu este un premiu luat rar, ci este pâinea vieții, hrana noastră duhovnicească, fără de care sufletul slăbește”, a explicat ierarhul.

În încheiere, Preasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să cultive în viața lor aceste virtuți, arătând că ele atrag mila și harul lui Dumnezeu.

„Răbdarea, nerăutatea, ascultarea de glasul bunului și blândului Păstor și exprimarea recunoștinței sunt virtuți care atrag mila și harul lui Dumnezeu. Dacă vom cultiva și noi aceste calități, Dumnezeu Își va înmulți minunile și lucrările Sale în lumea aceasta și cu noi”, a arătat Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul vocal „Theodoros” de la Colegiul Ortodox Mitropolitul „Nicolae Colan” din Cluj-Napoca. La momentul chinonicului, Corul parohiei a interpretat mai multe pricesne.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a sfințit noul altar de vară construit în proximitatea lăcașului de cult.

Apoi, părintele paroh Simion Valeriu Toderean a mulțumit ierarhului pentru prezență, împreună-slujire și binecuvântare.

Ca urmare a implicării sale în realizarea noului altar de vară și a înfrumusețării bisericii, din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul l-a hirotesit iconom, cu dreptul de a purta brâu roșu, pe parohul Simion Valeriu Toderean. Totodată, doamna Lucia-Magdalena Suciu, primarul comunei Chinteni, a fost distinsă cu Ordinul „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj”, iar alți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire.

Scurt istoric

Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Sânmărtin a fost edificată între anii 1906-1910. Prin jertfelnicia credincioșilor, între anii 1971-1972, lăcașul de cult a fost renovat în interior și exterior, fiind pictat de către pictorul Vasile Hudici.

Un moment deosebit din viața comunității a avut loc în data de 9 iunie 1974, când vrednicul de pomenire Arhiepiscop Justinian Chira, pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Măcicașu. Cu acest prilej, ierarhul a oficiat slujba de târnosire a lăcașului de rugăciune.

Începând cu anul 2020, Parohia Ortodoxă Măcicașu, cu filia Sânmărtin, este păstorită de părintele Simion Valeriu Toderean.

Text: Viorica Văscu și Marian Șomlea

Foto: Traian Alexandru Marian

