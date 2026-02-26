Slujirea arhierească a Mitropolitului Andrei în primele zile din Postul Paștilor 2026 | Canonul cel Mare

În prima zi a Postului Sfintelor Paști, luni, 23 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia s-a citit prima parte a Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din cartierul clujean Someșeni, Protopopiatul Cluj-Napoca.

Marți, 24 februarie, Mitropolitul Clujului a săvârșit slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia s-a citit a doua parte a Canonului cel Mare, la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Apahida, Protopopiatul Cluj I.

Miercuri dimineața, 25 februarie, ierarhul a oficiat prima Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite din Postul Mare, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

Miercuri seara, 25 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia s-a citit a treia parte a Canonului Sfântului Andrei Criteanul, la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din localitatea Căpușu Mic, Protopopiatul Huedin.

Joi, 26 februarie, Părintele Mitropolit Andrei a săvârșit slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia s-a citit ultima parte a Canonului cel Mare, la Biserica „Sfânta Treime” din Huedin.

Canonul Pocăinței

Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul se citește în prima săptămână din Postul Paștilor, în patru părți, în zilele de luni, marți, miercuri și joi, în cadrul Pavecerniței Mari. De asemenea, în miercurea din săptămâna a cincea din Postul Mare, se citește integral, în cadrul slujbei numite „Denia Canonului cel Mare”.

Din punct de vedere al structurii, Canonul cel Mare – scris de Sfântul Andrei Criteanul († circa 740 d.Hr.) – este cel mai extins imn liturgic din cultul ortodox, alcătuit din nouă cântări, acestea sunt compuse la rândul lor din stihiri scurte de pocăință, 250 la număr, ritmate de invocația „Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă”, cerere care amintește de rugăciunea vameșului din prima duminica a perioadei Triodului.

Conform Sfinților Părinți, scopul acestui canon este să ne readucă aminte de starea noastră de păcătoșenie, de necesitatea chemării numelui lui Iisus Hristos în inima noastră și de importanța pe care o are pocăința în viața noastră.

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului