Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Clujului – Între dorința de a ajuta și nevoia de a fi ajutată

Una dintre cele mai vechi asociații creștine – Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, asociație non-profit, autorizată de Ministerul Muncii și al Solidarității Sociale, și-a reluat activitatea, parțial întreruptă de pandemie, și oferă, în prezent, asistență socială în comunitate prin programul „Sfântul Vasile cel Mare” către 70 persoane nevoiașe, majoritatea în vârstă, din municipiul Cluj-Napoca.

Înființată în 1921, în perioada în care în întreaga țară femeile își uneau forțele pentru a combate efectele războiului care se încheiase, pentru a oferi ajutor și mângâiere tuturor orfanilor și invalizilor de război și pentru a contribui la renașterea duhovnicească a țării, Societatea Femeilor Ortodoxe este cea care a sprijinit și eforturile primului ierarh ortodox cu reședința în Cluj, Nicolae Ivan, în ampla sa activitate de rectitorire a episcopiei de origine ștefaniană a Vadului, Feleacului și Clujului.

De-a lungul timpului, din Societate au făcut parte numeroase femei creștine, multe dintre ele soții ale unor personalități din elita socială și culturală a Clujului. Odată cu instaurarea regimului comunist, Societatea a fost desființată datorită profilului ei creștin, la fel ca alte zeci de asociații non profit. A fost reînființată în 1994, la inițiativa arhiepiscopului de atunci al Vadului, Feleacului și Clujului, vrednicul de pomenire ÎPS Bartolomeu Anania, activând sub purtarea de grijă duhovnicească a episcopului Vasile Flueraș (Someșanul), în mod discret, cu finanțări puține, încercând să ajute oamenii în mod constant, în fiecare lună.

De la 1 august 2021, activitatea de asistență în comunitate a asociației a fost reluată datorită sprijinului Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului si Clujului, prin grija Ȋnaltpreasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, cu o echipă nouă, dornică să își extindă activitatea, răspunzând astfel tot mai numeroaselor solicitări din partea persoanelor „cu venituri minime și cu nevoi multiple”.

Conform celor declarate de doamna director executiv Paula Maria DOBOCAN, asistența socială autorizată pe care o oferă în prezent asociația înseamnă, concret: suport alimentar constant, lunar; suport emoțional și social; asistență pentru accesul la servicii medicale (ajutor în găsirea unui medic de familie, în a obține programări la medici specialiști, ridicare de rețete medicale, achiziție de medicamente, administrare medicație, însoțire la vizite medicale, ajutor la tratamentul post-operator); monitorizare a stării psihice și de sănătate a beneficiarilor, atât telefonic, cât și prin vizite la domiciliu; ajutor în obținerea drepturilor sociale; asistență în relația cu instituțiile publice; asistență în relația cu furnizorii de utilități.

Beneficiarii asociației sunt vârstnici cu autonomie redusă, vârstnici cu venituri mici (sub punctul de pensie), mame singure cu copii, care au venituri mici, persoane cu dizabilități, cu venituri mici. Toți aceștia au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca.

„Alegerea mea ca director, de către Comitetul Director, ce are rol executiv, a avut loc la finalul lunii iulie 2021 și activitatea am început-o în luna august. Anul trecut principalul nostru sprijin a fost Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Din august și până astăzi am crescut numărul de beneficiari de la 20 la 70 și ne dorim să putem include minim 100 oameni până la sfârșitul anului 2022. Pregătirea mea juridică și experiența de 4 ani acumulată în domeniu m-au ajutat să înțeleg partea administrativă, de management, a unei asociații și să contribui la buna funcționare a unui program social. Deși am lucrat într-o echipă formată din două persoane, am reușit să facem cât mai multe cu bani cât mai puțini. În prezent avem, pe lângă cei 70 de beneficiari pe care îi ajutăm lunar, și 17 cazuri în așteptare, din cauza lipsei de resurse financiare.

Acum ne concentrăm pe a găsi noi finanțări și alte resurse pentru a susține această creștere de activitate și pentru a reuși să îi ajutăm pe toți acești oameni în mod constant. Ne dorim să ne extindem programul social și să ne implicăm mai mult pe acest sector vulnerabil al persoanelor vârstnice, unde am identificat numeroase nevoi și cazuri sociale, de oameni care nu au familie sau au copiii plecați în străinătate ori cu care au pierdut legătura, singuri și bolnavi. Lunar, avem 10-15 persoane care ne contactează pentru a cere ajutor. De asemeni, ne dorim să putem asigura un pachet de alimente constant, lunar, fiecărui beneficiar și să le putem cumpăra toate medicamentele de care au nevoie. Momentan, cumpărăm alimente în valoare de 65 lei / persoană în fiecare lună și o parte din medicamentele necesare o dată la două luni. Deși e puțin, pentru ei e un ajutor constant, pe care se bazează. Mai primim, din donații, alimente și le distribuim și pe acelea, însă în general acoperim nevoile de mâncare pentru doar 10 zile din lună.

Ne mai dorim ca, în cazurile grave, să putem asigura alimente suplimentare, să îi ajutăm pe toți beneficiarii cu ceea ce ține de facilitarea accesului la serviciile de asistență medicală, să îi putem susține constant, să aflăm la timp problemele lor, să simtă faptul că nu sunt singuri, că pot oricând primi suport emoțional din partea unor angajați dedicați, că suntem acolo pentru a le asculta problemele. Și, nu în ultimul rând, ne dorim o mai mare vizibilitate și transparență a activității noastre” – a declarat d-na Paula Maria Dobocan.

Domnia sa a precizat însă că, dincolo de „dorință”, deficitul de finanțare este cel mai mare obstacol cu care se confruntă asociația în prezent, deoarece fondul de rezervă acoperă nevoile acesteia doar până în decembrie 2022. O altă problemă constă în întreruperea relațiilor de finanțare externă, datorită schimbărilor de obiective și de personal în conducerea organizațiilor finanțatoare din trecut, ultima finanțare externă având loc în ianuarie 2021. Asociația se confruntă și cu un deficit de personal, dar și cu o reducere a implicării voluntarilor și sponsorilor, în urma pandemiei. Un alt neajuns, evidențiat de d-na Paula Maria Dobocan, este lipsa de vizibilitate a activității asociației.

„Am încercat să facem cât mai mult cu bani cât mai puțini. Am avut sprijinul Arhiepiscopiei, altfel ar fi trebuit sa renunțăm la toți cei pe care îi ajutăm. Dar pentru a veni în întâmpinarea nevoilor sociale și emoționale ale beneficiarilor noștri, tot mai mulți, avem nevoie de resurse umane, iar pentru a veni în întâmpinarea nevoilor alimentare și care țin și de medicamente și facturi, avem nevoie de mai multe resurse constante de finanțare” – a mai declarat d-na Paula Maria Dobocan.

***

Cei care doresc să sprijine activitatea Asociației Societatea Femeilor Ortodoxe o pot face: donând alimente neperisabile (acestea pot fi preluate în fiecare zi de joi, între orele 10:00-20:00, la sediul asociației din str. Tipografiei nr. 23); donând sume de bani în oricare dintre conturile asociației, deschise la BT și BCR: RO41BTRLRONCRT0628016301 (lei) deschis la Banca Transilvania; RO66RNCB0106026605540001 (lei) deschis la Banca Comercială Română; RO39RNCB0106026605540002 (euro) deschis la Banca Comercială Română; înscriindu-se ca voluntari și vizitând o persoană vârstnică.

Alte informații despre activitatea asociației sunt disponibile la: https://www.sfocj.com/ și pe Facebook, sub titlul „Ajută Bătrânii” (www.facebook.com/sfoCluj/)

Monica TRIPON