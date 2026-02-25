Solidaritate pentru copiii de la Mănăstirea Piatra-Fântânele și din Protopopiatul Dej

În această perioadă a Postului Mare se desfășoară o amplă campanie umanitară organizată de Protopopiatul Ortodox Dej, Asociația EduConnect, în parteneriat cu Grupul D-KAT România.

Campania a început duminică, 22 februarie, și se va încheia în 28 martie 2026, când organizatorii vor merge să distribuie pachetele pregătite copiilor.

Inițiativa pornește din Parohia Sălișca, din cadrul Protopopiatului Dej, unde, la inițiativa preotului paroh, Pr. Vlad Cristian Todoran, copiii din parohie confecționează mărțișoare. Acestea vor fi vândute în cadrul unui târg organizat sâmbătă, 28 martie 2026. Din munca lor, câte un mărțișor este donat în scop caritabil, iar fondurile obținute din vânzarea acestora vor fi direcționate către copiii de la Mănăstirea Piatra-Fântânele.

Campania este dedicată în mod special copiilor de la Mănăstirea Piatra-Fântânele, dar și altor copii din Protopopiatul Dej și din întreaga zonă a Transilvaniei, care se confruntă cu lipsuri materiale și educaționale. Prin această acțiune se dorește aducerea unei bucurii înaintea sărbătorilor pascale — haine noi, rechizite și alte lucruri necesare vieții de zi cu zi.

Cei care doresc să sprijine financiar campania pot depune donații în contul Asociației EduConnect: RO 90 RNCB 0108 1742 1319 0001

De asemenea, pachetele pot fi depuse la sediul Protopopiatului Ortodox Dej, cu solicitarea prealabilă a instrucțiunilor din partea organizatorilor, pentru a se păstra o uniformitate a darurilor oferite.

Campania din acest Post Mare este, în fond, o lecție de solidaritate pornită chiar de la copii — un semn că binele poate începe cu un mărțișor și se poate transforma într-o bucurie pentru alți copii.