Sophie Dervaux și Kaspar Zehnder, invitați ai Filarmonicii de Stat „Transilvania”, într-un concert cu lucrări celebre de Piotr Ilici Ceaikovski, Nino Rota și Ottorino Respighi

Filarmonica de Stat „Transilvania” invită publicul meloman clujean la un concert simfonic inedit, vineri, 27 februarie 2026, de la ora 19.00, pe scena Colegiului Academic. La pupitrul Orchestrei Filarmonicii se va afla dirijorul elvețian Kaspar Zehnder, iar solista serii va fi fagotista Sophie Dervaux. Programul concertului cuprinde lucrări semnate de Piotr Ilici Ceaikovski – Capriciul italian, op. 45, Nino Rota – Concertul pentru fagot și orchestră și Ottorino Respighi – Pinii din Roma. Evenimentul aduce în prim-plan Concertul pentru fagot de Nino Rota, creație dedicată acestui instrument cu o sonoritate aparte, interpretată de una dintre cele mai apreciate fagotiste ale momentului.

Kaspar Zehnder este dirijor principal al Philharmonie Hradec Králové și a colaborat de-a lungul carierei cu numeroase orchestre europene de prestigiu, printre care English Chamber Orchestra, Tonhalle-Orchester Zürich, Orchestre de la Suisse Romande și Orchestra Națională Radio București. Activitatea sa artistică include atât repertoriul simfonic și vocal-simfonic, cât și producții de operă prezentate pe scene importante din Europa. Sophie Dervaux este fagotistă principală a Filarmonicii din Viena și a Orchestrei Operei de Stat din Viena, iar anterior a ocupat poziția de contrafagotistă principală la Filarmonica din Berlin. Laureată a unor concursuri internaționale precum ARD International Music Competition și Beethoven Ring, artista a concertat în săli prestigioase, între care Philharmonie de Paris, Berlin Philharmonie, Carnegie Hall și Royal Albert Hall. Activitatea sa include apariții solistice, proiecte camerale și înregistrări apreciate de critica de specialitate.

Biletele pentru concert pot fi achiziționate online, de pe site-ul instituției, www.filarmonicatransilvania.ro și de la Agenția de bilete a Filarmonicii. Informații suplimentare sunt disponibile la telefon 0756 048 318 sau la adresa office@filacluj.ro.