Prilejuită de un eveniment extrem de frumos, și anume Concursul VERUM SOLITUS Vocal Competition care a avut loc zilele trecute la Cluj-Napoca, întâlnirea cu marea soprană Felicia Filip, care a cântat pe mari scene de pe patru continente, mi-a relevant, dincolo de artistul pe care fiecare dintre noi îl admiră de fiecare data când îl vede în spectacol, omul Felicia Filip, o doamnă pe care n-o poți privi decât cu admirație. Prin felul cum vorbește, cum zâmbește, cum gesticulează și prin faptul că îmbrățișează dialogul cu mare drag, te face să uiți de emoțiile întâlnirii cu un artist de asemenea anvergură.

Despre implicarea ca membru al juriului într-un proiect de viziune culturală organizat de Opera Națională Română clujană împreună cu Asociația Culturală New Hope Music, ce a adus în atenția tuturor, un nou concurs de interpretare muzicală – canto, despre Opera Comică pentru Copii din București pe care o conduce și despre care povestește cu atâta însuflețire, despre evenimentele de care ne putem bucura împreună, dar și despre rădăcini, credințe și despre multe altele, am avut deosebita bucurie de a vorbi cu soprana Felicia Filip, într-un interviu pe care, cu drag, vă invit să-l audiați.

Radio Renasterea Soprana Felicia Filip invitată la Radio Renașterea (audio) Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 48:02 Share Share Link Embed