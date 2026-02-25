Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” vă invită la două seri dedicate muzicii de film, concerte-eveniment ce readuc în atenția publicului pagini sonore din patrimoniul cinematografic italian al secolului XX. Sub genericul Sounding Images, Screening Sounds, ANMGD devine, pentru două zile, spațiul unei întâlniri între imagine și sunet, vechi documente valorificate de noile tehnologii.

Proiectul, realizat în parteneriat cu Conservatorio di Musica „F. A. Bonporti” din Trento, propune sondarea patrimoniului cinematografic italian prin adevărate recuperări istorice: muzici compuse pentru film documentar și artistic, readuse la viață printr-un efort comun de cercetare arhivistică, reorchestrare și interpretare.Un moment central al acestei ediții îl constituie valorizarea creației compozitorului român naturalizat italian Roman Vlad, personalitate marcantă a culturii europene și Doctor Honoris Causa al ANMGD (1994).

Proiectul a fost deja prezentat la Trento și Tallinn, iar etapa clujeană consolidează această rețea internațională de cooperare culturală.

Program

2 martie 2026 – ITALIA ÎN FILM. Cântecul, opera și romanul în cinematografia secolului XX

Evenimentul debutează la ora 18:00, în Sala 502 (etajul 5), cu prelegerea susținută de prof. univ. dr. Francesco Finocchiaro (Conservatorio „G. Rossini”, Pesaro), dedicată modului în care tradiția lirică și literară italiană se regăsește în limbajul cinematografic al secolului XX.

De la ora 19:00, în Sala Héritage, Orchestra Bonporti, sub conducerea dirijorului Andrea Raffanini, va susține un concert cu lucrări de Francesco Angelo Lavagnino, Giuseppe Verdi, Riccardo Zandonai, Giacomo Puccini și piese din repertoriul clasic napolitan.

3 martie 2026 – SOUNDING IMAGES. Sunete, patrimoniu și identități ale Italiei uitate în filmul documentar al anilor ’60

La ora 17:30, în Amfiteatrul „Cornel Țăranu”, va avea loc masa rotundă Roman Vlad și muzica de film, moderată de profesorul Francesco Finocchiaro, muzicolog și istoric al muzicii de film. La discuții vor participa prof. univ. dr. Adrian Borza, prof. univ. dr. Fabio Cifariello Ciardi, cercet. dr. Cristina Pascu și compozitorul Ionuț Ghimpu (anul I, Master), autor al reorchestrării muzicii compuse de Roman Vlad pentru filmul documentar Il dramma di Cristo.

De la ora 19:00, în Sala Héritage, publicul va avea prilejul să audieze această lucrare în interpretarea Bonporti Ensemble, dirijat de Andrea Raffanini, precum și creații semnate de Egisto Macchi, Emanuele Casale, Vittorio Montalti, Diego Carpitella, Raul Masu și Gabrielle Pierro, compozitori care reflectă, prin muzica lor, ethosul unei Italii mai puțin cunoscute, recuperate și redate prin aceste concerte.

Accesul publicului este liber, în limita locurilor disponibile.

Organizatori și parteneri: Conservatorio di Musica „F. A. Bonporti”, Trento în colaborare cu Fondazione Cineteca di Bologna, Centro internazionale di studi „Riccardo Zandonai” din Rovereto, Departamentul de Imagini în Mișcare al Muzeului George Eastman din Rochester, NY (SUA), Centro di Cinematografia Sperimentale din Roma, Videa Group, Viggo Srl, Fondazione „Giorgio Cini”, Venezia. Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” (Coordonator proiect ANMGD: cercet. științific Cristina Pascu)