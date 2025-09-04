Specialiști din Chișinău, Paris și Roma vor fi prezenți la ediția 23 a Colocviilor Putnei

Ediția a 23-a a Colocviilor Putnei, simpozion de istorie cu tradiție, se va desfășura în perioada 3–6 septembrie, la Mănăstirea Putna. Evenimentul reunește cercetători de renume de la instituții academice din România și din străinătate, specialiști din Chișinău, Paris și Roma.

Vor fi prezenți reprezentanți de la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” (București), Institutul „A. D. Xenopol” (Iași), Facultățile de Istorie din București și Iași, Muzeul Național de Artă al României, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”.

În cadrul colocviului va fi lansat volumul „Bălinești. Biserica «Sfântul Nicolae» din Bălinești”, semnat de arheologul Voica Maria Pușcașu.

Istorie, patrimoniu și cercetare

În paralel cu lucrările colocviului, în perioada 2–10 septembrie, la mănăstire are loc tabăra de toamnă „Istorie, patrimoniu și cercetare”, organizată de studenți ai Facultăților de Istorie din Iași și Cluj, specializați în istorie medievală.

Tinerii vor participa la prezentările simpozionului și vor desfășura activități educaționale alături de profesorii și cercetătorii invitați.

Evenimentul debutează miercuri, 3 septembrie, la ora 16:00, cu slujba de Te Deum.

Programul detaliat al colocviului poate fi consultat pe site-ul Centrului „Ștefan cel Mare”.

Cei care nu pot participa fizic pot urmări lucrările online, prin platforma Zoom:

Link acces Zoom

Meeting ID: 837 3177 1639

Parolă: cp32

Foto credit: Sorin Onișor