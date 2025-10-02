Spectacol al Teatrului de Păpuși „Puck”, în deschiderea Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași 2025

Spectacolul „Motanul încălțat”, susținut de artiștii Teatrului de Păpuși „Puck” din Cluj-Napoca, va deschide mâine cea de-a 18-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr de la Iași.

Sala mică a Teatrului pentru Copii și Tineret „Luceafărul” din Iași va găzdui joi, 2 octombrie, de la ora 10, spectacolul „Motanul încălțat”, în regia lui Cristinel Nedea. Evenimentul va deschide astfel Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr de la Iași, ediția a 18-a. Spectacolul de la Cluj va mai avea o reprezentație în cadrul manifestării, în aceeași zi, de la ora 17.30.

Povestea clasică a Motanului încălțat este reinterpretată, propunerea regizorului Cristinel Nedea respectând rețeta unui love story, dar unul pisicesc prin excelență.

„Pentru Motanul încălțat, lumea e doar un decor și oamenii sunt doar o figurație necesară. Întreaga relație cu stăpânul este văzută aici ca o simplă unealtă a îndeplinirii destinului pisicesc. Și cum ar putea fi altfel, când pisica se îndrăgostește? Povestea e a neamului mâțesc”, subliniază regizorul.

Distribuția și interpretarea muzicală: Ionuț Constantinescu, Ion Iurcu și Iulian Lungu.

Scenografia și pictura sunt semnate de Elena Ilaș, sculptura de Florin Marin, iar ilustrația muzicală de Ion Iurcu.

Coordonarea muzicală: Arona Bogdan.

Ediția din acest an a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr de la Iași are loc între 2 și 8 octombrie 2025, reunind evenimente precum spectacole de teatru indoor și outdoor, performance-uri, expoziții, proiecții de film, parade de tip walking act, teatru studențesc sau lecturi performative.

Despre Teatrul de Păpuşi „Puck”

Teatrul de Păpuşi „Puck” a fost înfiinţat în 1950 și se află în subordinea Consiliului Județean Cluj. Palmaresul instituției cuprinde peste 300 de premiere, atât la secţia română, cât şi la cea maghiară, precum și importante premii şi nominalizări. Repertoriul actual al Teatrului de Păpuşi „Puck” este alcătuit din aproximativ 25 de titluri de spectacole pentru copii. Începând cu anul 2002, instituţia clujeană este gazda Festivalului Internaţional „Puck”, unul din evenimentele importante ale Clujului, iar din septembrie 2017 a inițiat Festivalul Stradal „WonderPuck”, un eveniment dedicat întregii familii.