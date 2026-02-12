SPECTACOL DE MUZICĂ ȘI TEATRU „SCENA SENTIMENTELOR” la Școala Populară de Arte „Tudor Jarda” din Cluj-Napoca

Școala Populară de Arte „Tudor Jarda” din Cluj-Napoca, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, organizează spectacolul „Scena sentimentelor”, un eveniment artistic ce reunește muzica ușoară, muzica clasică, muzica populară și teatrul, într-o seară dedicată emoției și expresiei artistice.

Spectacolul va avea loc joi, 12 februarie 2026, de la ora 17:00, în Sala de spectacole „Tudor Jarda”, și va fi prezentat de Ruslan Bîrlea, care va ghida publicul printr-un parcurs artistic armonios.

Conceput în contextul lunii iubirii, „Scena sentimentelor” propune o abordare echilibrată și rafinată a temei sentimentelor și a dragostei. Emoțiile sunt explorate subtil, prin muzică și teatru, de la bucurie și speranță, la nostalgie și introspecție.

Programul artistic va include momente interpretative susținute Olga Bordaș, Mihaela Grec Szenasi, Bogdan Găbudean, Ruslan Bîrlea, Iulian Borla, Nicoleta Șiclovan și Ivona Cionca. Momentele folclorice vor beneficia de acompaniament live asigurat de Taraful „Rapsozii Ardealului”.

Prin îmbinarea genurilor și a formelor de expresie, spectacolul creează un dialog firesc între tradiție și contemporaneitate, între muzică și cuvânt, oferind publicului o experiență artistică unitară și memorabilă.

Intrarea este liberă