Spectacol folcloric „Dragobete – #Iubește #Românește”

Cu ocazia sărbătorii tradiționale a iubirii la români, Școala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca, instituție aflată în subordinea Consiliul Județean Cluj, organizează marți, 24 februarie 2026, începând cu ora 17:00, spectacolul folcloric „Dragobete – #Iubește #Românește”.

Evenimentul va avea loc în Sala de Spectacole „Tudor Jarda”, situată pe strada Fabricii de Zahăr nr. 51, Cluj-Napoca, și își propune să aducă în prim-plan frumusețea și autenticitatea tradițiilor românești, prin muzică și dans popular. Intrarea este liberă!

Pe scenă vor evolua cursanții ai Școlii Populare de Arte „Tudor Jarda” de la cursurile de canto muzică populară, coordonați de experții Ioan Dordoi, Mihaela Grec Szenasi, Georgiana Ghișa, Bogdan Găbudean, Andrei Gaidoș, Lavinia Suciu și Alina Ramona Zanc Ciubăncan și instrumente de suflat, coordonați de Ciprian Poenar. De asemenea, publicul se va bucura de momente de joc popular susținute de Ansamblul Folcloric „Vatră de Dor”, sub îndrumarea instructorului coregraf Viorel Dragomir.

Acompaniamentul muzical va fi asigurat de Taraful „Rapsozii Ardealului”, care va contribui la crearea unei atmosfere autentice, specifice folclorului românesc.

Evenimentul va fi prezentat de Andreea Corujan, cursantă a școlii.

Vă așteptăm să luați parte la acest eveniment cultural dedicat iubirii și identității românești.