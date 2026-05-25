SPECTACOL „SĂRBĂTORIM ZIUA COPILULUI” LA ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE TUDOR JARDA

Școala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, organizează joi, 28 mai 2026, de la ora 17:00, în sala de spectacole „Tudor Jarda”, un eveniment artistic dedicat Zilei Internaționale a Copilului.

Spectacolul va reuni pe scenă cursanți ai școlii, care vor susține recitaluri de pian, saxofon, muzică ușoară și muzică clasică, sub îndrumarea experților coordonatori. De asemenea, publicul va avea ocazia să asculte cântece populare interpretate de cursanții claselor de canto muzică populară, acompaniați de Taraful„Rapsozii Ardealului”. Acompaniamentul momentelor de muzică clasică va fi asigurat de Olga Bordaș. Evenimentul va fi prezentat de Andreea Corujan.

Prin acest spectacol, Școala Populară de Arte „Tudor Jarda” își propune să aducă în prim-plan talentul și creativitatea copiilor și tinerilor care se formează artistic în cadrul instituției.

Publicul este invitat să se bucure de un moment de sărbătoare dedicat copilăriei și artei.