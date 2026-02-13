Spectacole despre puterea imaginației și prietenie, la Teatrulde Păpuși „Puck”, în weekend

Teatrul de Păpuși „Puck” din Cluj-Napoca își așteaptă micii spectatori la final de săptămână cu spectacole cu multe aventuri și lecții valoroase de viață. Este vorba de „PippiȘosețica/„HarisnyásPippi” (sâmbătă, 14 februarie, de la ora 11) și „Crăiasa Zăpezii” (duminică, 15 februarie, de la orele 11 și 12.30 și marți, 17 februarie, de la ora 17). De asemenea, în 15 februarie, de la ora 17, va fi prezentat spectacolul „Pălăria buclucașă” în cadrul noului proiect „Lunea spectacolelor de colecție”.

Sâmbătă, 14 februarie, de la ora 11, artiștii secției maghiare a Teatrului de Păpuși „Puck” din Cluj-Napoca vor susține spectacolul „Pippi Șosețica/„Harisnyás Pippi”, după Astrid Lindgren, adaptare scenică de Jocke Gustavsson.

Vila Villekulla are un nou locatar, o fetiță misterioasă care este chiar fiica regelui mărilor de sud. Pippi Șosețica este într-adevăr o fetiță specială, mare maestră a acrobațiilor și a farselor. Când Tommy și Annika o întâlnesc descoperă o lume în care imaginația liberă joacă rolul principal și în care imposibilul devine ceva obișnuit.

Coordonator proiect și scenograf: Lázár Helga, Concept și realizare păpușă: GerdaKnoche, Asistență scenografie: Elena Ilaș, Florin Marin, Compozitor: Domokos Előd, Dramaturgie și asistență proiect: Csog Brigitta, Distribuția: Balogh Dorottya, PéterIzolda, Szűcs Tamás, Mostis Balázs, Pünkösti Laura, Lumini: TörökÁkos, Sunet: Domokos Előd, Regia tehnică: Kovács Ferenc, Mânuitori decor: Balog Ferencz, Horváth Jonathán

Spectacolul este prezentat în limba maghiară, iar vârsta minimă recomandată este de patru ani. Durata spectacolului este de 45 de minute.

Bilete online: https://www.entertix.ro/bilete/34654/harisnys-pippi-14-februarie-2026-teatrul-de-papusi-puck-cluj-napoca.html

Spectacol cu personaje memorabile și mult umor

De asemenea, duminică, de la orele 11 și 12.30, pe scena instituției va fi prezentat spectacolul „Crăiasa Zăpezii”.

Povestea lui Andersen vorbește cu căldură și tandrețe despre prietenie, într-un univers dominat de glacial. Obstacolele-test pe care Gerda le depășește, cu efort și sacrificii, pentru a-și proba devotamentul față de Edgar, dau seama despre forța unui caracter în devenire. Renul Kariboo, un personaj de neuitat și foarte îndrăgit de copii, dă o notă de umor aparte spectacolului, interacționând deseori cu publicul.

Scenariul, regia și muzica sunt semnate de Traian Savinescu, iar scenografia de Epaminonda Tiotiu. Distribuția: Ramona Atănăsoaie, Andreea Bolovan, Laura Corpodean, Angelica Pamfilie, Ion Iurcu și Radu Lărgeanu.

Spectacolul va fi prezentat în limba română, iar vârsta minimă recomandată este de patru ani.

Bilete online:

Pentru spectacolul duminică, de la ora 11: https://www.entertix.ro/bilete/34646/craiasa-zapezii-15-februarie-2026-teatrul-de-papusi-puck-cluj-napoca.html

Pentruspectacolulduminică, de la ora 12.30: https://www.entertix.ro/bilete/34647/craiasa-zapezii-15-februarie-2026-teatrul-de-papusi-puck-cluj-napoca.html

Pentruspectacolul de marți, de la ora 17: https://www.entertix.ro/evenimente/34648/craiasa-zapezii-17-februarie-2026-teatrul-de-papusi-puck-cluj-napoca.html

Lunea spectacolelor de poveste

Noul proiect intitulat „Lunea spectacolelor de poveste” aduce în fața publicului în 16 februarie, de la ora 17, „Pălăria buclucașă”, un spectacol nonverbal conceput de Rachel Warr din Marea Britanie, după o poveste de Tohby Riddle.

„Pălăria buclucașă” este povestea incredibilă a unui tatăși a fiicei lui, ale căror vieți se schimbă în ziua în care o pasăre își face cuib într-un loc neobișnuit… Viața le este dată peste cap, dar le schimbă și felulîn care privesc lumea.

Proiectul a fost o provocare pentru întreaga echipă, atât datorită propunerii artistice inedite, cât și situației pandemice. Astfel, Andra Cotiușcă, regizor asistent, împreună cu actorii Andreea Bolovan, Ionuţ Constantinescu și Ion Iurcu, sub îndrumarea lui Rachel Warr, alături de compozitorul Simon Roth și scenografa Elena Ilaș au construit un spectacol sensibil și delicat, în care spectatorii vor descoperi o perspectivă inedită asupra ritmului vieții.

Asistent regie: Andra Cotiușcă, Scenografia /pictura: Elena Ilaș, Sculptura: Florin Marin, Muzica: Simon Roth, Distribuția: Andreea Bolovan, Andra Cotiușcă, Ionuț Constantinescu, Ion Iurcu

Vârsta minimă recomandată este de cinci ani.

Bilete online: https://www.entertix.ro/bilete/34651/palaria-buclucasa-lunea-spectacolelor-de-colectie-16-februarie-2026-teatrul-de-papusi-puck-cluj-napoca.html

Cum se achiziționează biletele

Biletul de intrare la spectacolele prezentate la sediu în zilele de sâmbătă și duminică costă 48 de lei pentru adulți, 24 de lei pentru pensionari și 12 lei pentru preșcolari, elevi și studenți.

De asemenea, biletul de intrare la spectacolele jucate la sediu de luni până vineri costă 10 lei pentru copii, elevi, studenți (tarif redus cu 75%), pentru pensionari 20 de lei (tarif redus cu 50%), iar pentru adulți 40 de lei.

Biletele se pot achiziționa și de la casieria din foaierul teatrului, în limita locurilor disponibile, înainte de intrarea la spectacole.

Spectatorii sunt rugați să ajungă cu 15 minute înainte de ora de începere a spectacolului.