Spectacole din șase țări în centrul Clujului, la WonderPuck 9

FestivalulStradal WonderPuck va aduce în curând în centrul Clujului artiști din Belgia, Italia, Olanda, Ungaria, Argentina și România. Cea de-a 9-a ediție a evenimentului va avea loc între 5 și 7 septembrie 2025, iar participarea la toate activitățile din program este gratuită.

Festivalul Stradal WonderPuck Street Festival va avea loc în perioada 5-7 septembrie 2025, în Cluj-Napoca și Florești. Va fi un weekend de poveste cu spectacole de teatru pentru copii, spectacole destinate adulților, concerte, un marș al bicicletelor steampuck, ateliere și spectacole itinerante.

Clovni și jonglerii din Argentina

Sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 12, precum și duminică, 7 septembrie, de la orele 10 și 17, în Piața Unirii, pe podium, este programat un spectacol pentru toate vârstele, intitulat „Galumphing” și prezentat de artistul Manteca al Dente din Argentina.

Este un spectacol de clovni și jonglerii în care muzica, umorul și abilitățile ne duc în lumea interioară a personajelor.

Spectacol muzical din Ungaria

Sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 17 și duminică, 7 septembrie, de la ora 16, pe podiumul din Piața Unirii va fi prezentat spectacolul „Centuries of Music – Poem songs for young and old”, susținut de Árpád Bakos și László Rumi (Ungaria).

Cei doi artiști vor susține un spectacol muzical bazat pe melodiile din numeroasele lor producții comune de teatru de păpuși și teatru stradal. Repertoriul lor include atât poezii pentru copii, cât și balade istorice, aranjate cu o varietate de instrumente.

Spectacolul are vârsta minimă recomandată de 8 ani și va fi prezentat în limba maghiară.

Un spectacol de circ, strălucitor și dinamic

Sâmbătă, 6 septembrie și duminică, 7 septembrie, de la ora 19, tot pe podiumul amplasat în Piața Unirii va fi prezentat spectacolul nonverbal „Bubble Street Cirkus”, conceput pentru toate vârstele și susținut de Juri Longhi (Italia).

Jocul de interacțiune cu publicul și căutarea virtuozității în tehnicile de circ sunt principalele ingrediente ale unui spectacol strălucitor și dinamic, capabil să implice, să uimească și să distreze orice tip de public.

Tot din Italia, acolo unde a fost creat, dealtfel, vine spectacolul nonverbal „Pinocchio”, care va fi prezentat de Teatro del Drago sâmbătă 6, septembrie, în Piața Unirii, de la ora 20.30.

Spectacole itinerante din Olanda și Belgia

Artiștii de la StiltLife Theatre (Olanda) revin în centrul Clujului cu un spectacol itinerant pentru toate vârstele, intitulat EARTH. Este o poveste vizuală unde focusul este pe spectatori, care împreună cu actorii vor explora noi moduri de a se conecta între ei.

Nu în ultimul rând, între spectacolele itinerante care vor anima centrul Clujului pe parcursul festivalului se numără și „FLEUR!”, susținut de Verenigde Producties din Belgia.

Show-uri din toată țara

Artiști, instituții, asociații și companii de teatru din România vor susține, de asemenea, momente artistice din cadrul WonderPuck 9. Între acestea, spectacolul „Jungla”, de Ada Milea, prezentat de Teatrul de Copii și Tineret „Gong” din Sibiu, programat vineri, 5 septembrie, de la ora 20, pe scena mare din Piața Unirii. De asemenea, Asociația „Par Coeur”, în colaborare cu Teatrul „Nottara” din București, va susține sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 19, spectacolul „Așteptându-l pe Ulise” (16+), la scena de pe strada Mihail Kogălniceanu. Totodată, Teatrul pentru Copii „Arlechino” din Brașov va prezenta duminică, 7 septembrie, de la ora 11, în Piața Unirii, spectacolul „Fata babei și fata moșneagului”, iar Teatrul „Ion Creangă” din București va încheia WonderPuck 9 cu spectacolul „Amintiri din copilărie”, programat în aceeași zi, de la ora 20.

Un alte moment special din programul festivalului este Fantasy Bike Parade – Powered by RentE & Steampunk Transylvania, programat sâmbătă, de la ora 20, în Piața Unirii.

Accesul la toate manifestările din cadrul festivalului este gratuit.

Proiectul este realizat de Teatrul de Păpuși „Puck” și Asociatia Esua, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, Consiliului Județean Cluj și Lions Club.