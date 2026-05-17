Spectacolele nominalizate la premiile UNITER vin la Cluj, în cadrul Festivalului „Puck”

Lumea minunată a teatrului de animație își deschide porțile pentru cei mai tineri spectatori clujeni. În perioada 2-5 iunie 2026, cea de-a 22-a ediție a Festivalului Internațional „Puck” va aduce pe scenele din Cluj-Napoca producțiile de excepție nominalizate în acest an la premiile UNITER pentru cel mai bun spectacol de teatru pentru copii.

Sărbătoarea teatrului va debuta marți, 2 iunie, de la ora 18:00, chiar la Teatrul de Păpuși „Puck”, cu una dintre cele mai recente și apreciate producții proprii: „Dracula. Despre cum am devenit monstru”. Gândit de regizorii Dimitros Stamou și Demy Papada de la Merlin Puppet Theatre din Berlin, spectacolul promite o viziune artistică profundă și captivantă.

Parcursul festivalului va continua joi, 4 iunie, pe scena Teatrului Național din Cluj-Napoca, unde va fi pus în scenă spectacolul „Bekkanko” de Asaya Fujita, în regia lui Cristi Juncu. Această adaptare după un text japonez, recomandată copiilor cu vârsta de peste 8 ani, este o poveste caldă și plină de umor care vorbește despre puterea iubirii și curajul de a privi dincolo de aparențe, într-un spațiu unde realul și fabulosul se împletesc armonios.

Seria producțiilor de patrimoniu se va încheia vineri, 5 iunie, de la ora 18:00, când Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” din Timișoara va prezenta „Fereastra”. Conceput de artistul chilian David Zuazola, acest spectacol nonverbal de 50 de minute este dedicat adolescenților de peste 12 ani. Piesa deschide un univers poetic și introspectiv despre complexitatea ființei umane, beneficiind de o atmosferă sonoră deosebită, creată de reputatul compozitor sârb Lazar Novkov.

Timp de patru zile, Clujul va deveni un nucleu al creativității universale, găzduind la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, Teatrul Național, Magic Puppet și Teatrul „Puck” trupe valoroase din Danemarca, Olanda, Ungaria și România. Festivalul reprezintă o ocazie rară de a aduce împreună comunitatea în jurul unor povești cu tâlc, capabile să sădească în sufletele copiilor și tinerilor repere de frumos și sens.