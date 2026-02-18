Spectacolul „Lacul Lebedelor” la Casa de Cultură a Studenților

Cluj-Napoca va găzdui vineri, 13 martie, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Studenților, spectacolul „Lacul Lebedelor”, capodoperă a baletului clasic, prezentată în cadrul unui turneu național.

Evenimentul este organizat de Emerald Production, în parteneriat cu Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” din Chișinău, care aduce pe scenă una dintre cele mai iubite creații ale repertoriului universal, pe muzica lui Piotr Ilici Ceaikovski.

Spectacolul impresionează prin decorurile spectaculoase, costumele rafinate și distribuția de artiști de talie internațională, promițând publicului o seară de emoție și eleganță. „Lacul Lebedelor” rămâne o poveste despre iubire, sacrificiu și destin, transpusă în pași de dans și expresivitate artistică.

Reprezentația de la Cluj-Napoca face parte dintr-un turneu care va ajunge în mai multe orașe importante din România.