„Spiritul primăverii”: armonii între confesiuni, tradiții și generații la UBB

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) prin UBB Cultural (By Mobexpert) organizează luni, 30 martie 2026, de la ora 18:00, în Auditorium Maximum, concertul de muzică sacră „Spiritul primăverii. Corurile reunite ale facultăților de teologie din UBB”, un eveniment care evidențiază patrimoniul cultural și caracterul multiconfesional al comunității academice.

Corurile facultăților de teologie ale UBB vor crea un dialog cultural între tradiții și generații, fiecare ansamblu aducând propria identitate și specific.

Corul bărbătesc „Adoremus Dominum” al Facultății de Teologie Ortodoxă, fondat în 2023 de lect. univ. dr. Daniel Mocanu, continuă tradiția muzicii bisericești clujene și îmbină repertoriul liturgic cu lucrări moderne și clasice de inspirație religioasă. Ansamblul Facultății de Teologie Greco-Catolică, coordonat de pr. lect. dr. Marius Grigore Furtună și dirijat de sr. Cecilia Flueraș, reunește studenți, alumni și cadre didactice care vor interpreta un program ce reflectă drumul de la Intrarea în Ierusalim, prin Pătimire, până la Înviere. Corul mixt “MusiChorum” al Facultății de Teologie Reformată și Muzică, dirijat de asist. univ. drd. Fábián Apolka și format din studenți ai facultății propune un repertoriu divers, care combină muzica sacră cu lucrări clasice și contemporane, reflectând parcursul spiritual al Postului Mare. Ansamblul de tip schola – Corul „Sfântul Ieronim” al Facultății de Teologie Romano-Catolică, dirijat de lect. univ. dr. Márton Szabolcs, valorifică tradiția muzicii de rit roman și repertoriul liturgic transilvănean, reinterpretând codice medievale cu rigoare științifică.

Evenimentul beneficiază de participarea extraordinară a Corului de copii “Junior Vip”, dirijat de Anca-Mona Mariaș, care aduce un repertoriu ludic și reflexiv adaptat vârstei, și a Corului “Anima Mundi”, ansamblu de tradiție al Colegiului de Muzică Sigismund Toduță, cu repertoriu variat, de la Renaștere la muzică contemporană.

Concertul va oferi publicului un program divers și echilibrat, de la lucrări care marchează sărbătorile Floriilor, precum „Colind” de Florii de Gheorghe Cucu și „Dă-mi mie haină luminoasă” de Tudor Vasile, la piesele dedicate Pătimirii, precum „Într-o clipă” și „În grădina Ghetsimani”, și până la bucuria Învierii cu lucrări precum „Eu sunt Învierea” de Ionel Gh. Brătianu și „Hristos a Înviat” de Augustin Bena. Totodată, vor fi incluse și lucrări corale de referință precum: „Adoramus te”, „Christe de Monteverdi”, „Pange lingua” de Zoltán Kodály, „O vos omnes” de Miklós Kocsár și „Eli! Eli!” de György Deák-Bárdos, alături de piese contemporane interpretate de Anima Mundi și Junior Vip, precum „Boroditse Devo” de Rachmaninoff, „Nearer my God” de James L. Stevens și lucrări originale semnate Anca-Mona Mariaș.

Prin acest eveniment, UBB subliniază importanța patrimoniului cultural universitar, demonstrând cum diversitatea confesională și colaborarea între studenți, alumni și cadre didactice se transformă într-o experiență culturală unică. Evenimentul este realizat de Universitatea Babeș-Bolyai, în cadrul UBB Cultural (by Mobexpert), cu sprijinul facultăților de teologie participante, și se adresează tuturor iubitorilor de muzică corală și comunității clujene.

Intrarea este liberă.