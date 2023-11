Spitalul Municipal Gherla, dotat de Salvați Copiii cu o masă radiantă, vitală pentru reanimarea nou-născuților prematur

Organizația Salvați Copiii România dotează, „de urgență”, Spitalul Municipal Gherla cu o masă radiantă, de necesitate vitală, în valoare de 28.000 de euro. Astfel, cu susținerea clienților Libris, medicii vor avea la dispoziție aparatură medicală performantă pentru oferirea îngrijirilor imediate după nașterea copilului, dar și care să le permită stabilizarea și ținerea în viață a acestuia, până la realizarea transferului la o maternitate superioară.

Dotarea unității medicale din Gherla a devenit posibilă prin donații de la cititorii de pe Libris.ro, care în cadrul proiectului cu Salvați Copiii au plasat peste 800.000 de donații de-a lungul celor nouă ani de parteneriat cu organizația. Aproximativ una din cinci comenzi plasate pe Libris.ro conține o donație. Suma strânsă în proiect este de aproape 650.000 euro, folosiți pentru 18 proiecte de dotare, desfășurate în 14 spitale din țară.

„Toți copiii trebuie să beneficieze de asistență calificată la naștere, ceea ce implică atât personal medical calificat, cât și aparatură medicală performantă. În acest sens am contactat Salvați Copiii, organizație la care am făcut voluntariat pe parcursul anilor de liceu și pe care am sprijinit-o, după ce am început specializarea în neonatologie și am înțeles nevoile unei secții dotate și importanța ca de la naștere să se primească prompt și corect îngrijirile necesare pentru un start bun în viață. Masa nouă radiantă ne dă avantajul de a ventila corect un copil prematur, asigură căldură, asigură monitorizare pulsoximetrică, e exact ce ai nevoie pentru a efectua o reanimare corectă”, spune, într-un comunicat remis presei, dr. Anca Crișan, medic neonatolog, șef compartiment neonatologie.

La Spitalul Municipal Gherla se nasc aproximativ 90-100 de copii pe an. Fiind o maternitate mică, de grad 1, aceasta poate asista și trata copii născuți prematur până când sunt transferați în condiții speciale la unități superioare care au dotări și competențe pentru astfel de cazuri.

În județul Cluj, Salvați Copiii România a dotat anterior Spitalul Clinic Județean de Urgență, cu echipamente medicale de peste 160.000 de euro (ventilatoare și aparate de ventilație, masă radiantă, incubator, monitor și pulsoximetru). În total, în cadrul programului național de reducere a mortalității infantile, organizația a investit aproape nouă milioane și jumătate de euro în dotarea a 111 unități medicale (secții de neonatologie, terapie intensivă neonatală, secții de pediatrie și OG) din toate județele țării, cu peste 1.400 de echipamente medicale, care au ajutat la supraviețuirea și susținerea tratamentului a peste 170.000 de copii.

Deja de 13 ani, de când a dezvoltat programul complex de combatere a mortalității infantile, organizația atrage atenția că nașterea în România „rămâne discriminatorie, atâta vreme cât un prematur născut într-o maternitate dotată cu aparatură medicală modernă supraviețuiește și ajunge astfel la prima aniversare, în vreme ce un prematur care are ghinionul de a veni pe lume într-o maternitate fără aparatură medicală sau cu aparatură medicală neperformantă și învechită are o șansă la viață mult diminuată”.

„Este vital să ajungem cu aparatură medicală de ultimă generație în maternitățile și secțiile de pediatrie din zone vulnerabile, cu acces limitat la unități spitalicești mari, din cauza distanței geografice. Inechitatea din sistem în ceea ce privește dotarea acestor spitale duce la adevărate drame, la o rată mare a mortalității infantile, care ar putea fi corectată cu un efort conjugat de dotare a spitalelor și de lucru în comunități”, declară Gabriela Alexandrescu, președinte executiv al Organizației Salvați Copiii.

