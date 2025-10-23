Stravinski și Șostakovici – forță, modernitate și măiestrie în concertul de închidere al Toamnei Muzicale Clujene 2025

Cea de-a 58-a ediție a Festivalului Toamna Muzicală Clujeană se va încheia vineri, 24 octombrie 2025, cu un concert simfonic de excepție, susținut de Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania”, sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, avându-l ca solist pe reputatul pianist italian Antonio Di Cristofano.

Evenimentul va avea loc de la ora 19:00, în Sala Héritage a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca (strada Bucium nr. 2), și propune un program intens și spectaculos, construit în jurul a două capodopere ale secolului XX: Concertul pentru pian nr. 2 în Fa major, op. 102, de Dmitri Șostakovici, și Ritualul primăverii de Igor Stravinski. Concertul de închidere va marca, prin forța și monumentalitatea acestor lucrări, finalul unei luni întregi dedicate excelenței muzicii clasice. Înaintea serii de vineri, organizatorii invită publicul și presa la o masă rotundă intitulată „În dialog cu Filarmonica: muzica, artiștii, perspective și ecourile Festivalului Toamna Muzicală Clujeană 2025”, care va avea loc la Turnul Croitorilor, în aceeași zi, de la ora 12:30. Întâlnirea, moderată de dr. Silvia Sbârciu, managerul Filarmonicii de Stat „Transilvania” și de Erna Aletta Weghofer-Vad, director adjunct, va oferi o sinteză a ediției, o analiză a impactului cultural al festivalului și o privire către proiectele viitoare ale instituției.

O seară între seninătate și energie primordială

Concertul pentru pian nr. 2 în Fa major, compus de Dmitri Șostakovici în 1957, poartă amprenta unei rare luminozități în creația compozitorului. Dedicată fiului său, lucrarea emană vitalitate și optimism, fiind un omagiu adus libertății artistice și unei noi generații.

În contrapunct, Ritualul primăverii de Igor Stravinski, una dintre cele mai revoluționare partituri ale secolului XX, aduce pe scenă energia primară a miturilor slave și forța telurică a dansului. Lucrarea, a cărei premieră pariziană din 1913 a provocat un scandal legendar, a schimbat definitiv cursul muzicii moderne, deschizând o nouă eră a expresiei sonore. Împreună, cele două partituri compun o seară de contraste și revelații: seninătate și explozie ritmică, introspecție și catharsis colectiv — o închidere de festival care vorbește despre curajul artei de a transforma și de a elibera.

Gabriel Bebeșelea – o prezență de referință în muzica românească și internațională

Dirijorul Gabriel Bebeșelea este recunoscut ca una dintre personalitățile marcante ale noii generații de muzicieni români. Dirijor principal al Filarmonicii „George Enescu” din București și director artistic al ansamblului Musica Ricercata, Bebeșelea a dirijat orchestre prestigioase din Europa și Asia, de la Royal Philharmonic Orchestra la Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin și Orchestra Filarmonicii din Shanghai.

Este apreciat pentru interpretările sale de profunzime, dar și pentru activitatea de cercetare a muzicii uitate, readucând în atenția publicului lucrări de valoare istorică, precum oratoriul Strigoii de George Enescu. În aprilie 2025, a dirijat la București o versiune monumentală a Matthäus-Passion de Bach, iar în 2024 a publicat volumul „Musica Ricercata. Sau 11 povestiri muzicale surprinzătoare” la Editura Humanitas, explorând legătura dintre cuvânt și muzică.

Antonio Di Cristofano – eleganță italiană și virtuozitate pianistică

Solistul serii, pianistul Antonio Di Cristofano, este un nume consacrat al scenei internaționale. Absolvent al Conservatorului „Luigi Cherubini” din Florența, artistul a concertat în săli de prestigiu din Europa, Asia și America – de la Carnegie Hall din New York la Musikverein din Viena și Palacio de Bellas Artes din Ciudad de México. A colaborat cu dirijori de renume și a fost invitat frecvent în juriile marilor competiții pianistice mondiale. Profesor de măiestrie în academii și universități internaționale, Di Cristofano îmbină rigoarea tehnică cu o expresivitate rafinată, specifică școlii italiene de pian.

Biletele pentru concertul de închidere al Toamnei Muzicale Clujene pot fi achiziționate online, de pe entertix.ro și myticket.ro, de la Agenția de Bilete a Filarmonicii (Piața Lucian Blaga nr. 1–3, tel. 0756-048.318), sau cu o oră înainte de începerea concertului, la fața locului, în limita locurilor disponibile.

Festivalul Toamna Muzicală Clujeană 2025 este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția AFCN, care nu este responsabilă de conținutul evenimentului sau de modul în care rezultatele vor fi utilizate.