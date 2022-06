Studenți teologi clujeni și ieșeni, în vizită la Bruxelles

În perioada 2-4 iunie 2022, părinți profesori și studenți teologi din cadrul facultăților de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și Iași au vizitat capitala Belgiei, în cadrul unui proiect inițiat de către Centrul de Studii Misionare și Nomocanonice al facultății de teologie clujene. Bucuriile excursiei au fost prilejuite atât de vizitarea unor locuri aparte, mulți studenți interacționând pentru prima dată cu lumea occidentală, cât și de timpul petrecut împreună într-un mediu diferit de cel instituțional.

Ajunși în capitala Uniunii Europene în dimineața praznicului Înălțării Domnului, am participat la Sfânta Liturghie săvârșită la biserica Sf. Nicolae, al cărui paroh este pr. conf. univ. dr. Patriciu Vlaicu, profesor la Facultatea de Teologie clujeană. Pe lângă darul cel mai de preț al participării la Sfânta Liturghie, am avut ocazia să vedem o comunitate de creștini plină de viață și foarte bine organizată. Începând cu aceste momente ale vizitei noastre, aș pune excursia la Bruxelles sub semnul unei bogate experiențe formatoare. Prelungind comuniunea euharistică, am discutat împreună cu credincioșii români despre viața creștinului în contemporaneitate și am aflat povești de viață ale câtorva români stabiliți în capitala Belgiei. Am cunoscut oameni dedicați și implicați în viața parohiei, adevărate modele pentru noi, tineri aflați în formare. În aceeași zi am vizitat centrul orașului, admirând frumoasa Grand Place, Catedrala Saints-Michel-et-Gudule și Galeriile Regale Saint-Hubert.

Am început a doua zi a șederii la Bruxelles cu o vizită la Parlamentul European, unde am avut o întâlnire cu un europarlamentar român și cu alți funcționari europeni. Dialogul deschis și constructiv s-a centrat pe tema funcționării instituțiilor europene și a relației acestora cu instituțiile din țară. Ulterior am vizitat și Casa Istoriei Europene, un muzeu modern care oferă o incursiune în istoria lumii europene. Expozițiile cuprind nu doar evenimentele memorabile din istoria spațiului european, ci și aspecte culturale, economice, sociale, religioase și artistice care au irigat aceste ținuturi de-a lungul timpului.

Excursia din capitala Belgiei rămâne în amintirea noastră ca o minunată ocazie prin care am descoperit împreună, profesori și studenți, mozaicul cultural al Bruxelles-ului și viața românilor din diaspora.

Autor: Student Ștefan Ramba, anul II, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca