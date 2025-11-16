Sub Ocrotirea Sfântului Calinic de la Cernica | interviu cu Părintele Ioan Zosin Jula și Prof. Paul Ersilian Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului

Un eveniment de suflet pentru comunitatea din Cornești: resfințirea bisericii și dialogul despre credință, istorie și sfințenie

În ediția de duminică, 16 noiembrie 2025 a emisiunii Dialoguri, am avut privilegiul de a aborda un eveniment cu totul aparte pentru credincioșii din satul Cornești, filie a Parohiei din Tiocul de Jos: resfințirea bisericii, care a fost săvârșită în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Invitații emisiunii, Părintele Ioan Zosin Jula, slujitorul bisericii din Cornești, și Paul Ersilian Roșca, istoric, teolog și director al Muzeului Mitropoliei Clujului, au adus lumină asupra semnificațiilor duhovnicești, culturale și comunitare ale acestui moment de mare însemnătate.

O biserică reînnoită prin credința și jertfelnicia comunității

Resfințirea locașului de cult vine după realizarea unor lucrări importante de restaurare și amenajare a spațiului bisericesc. Acestea au fost posibile prin efortul unit al localnicilor din Cornești, dar și al credincioșilor din alte zone ale țării care, cu generozitate și dragoste de Dumnezeu, au dorit să sprijine această mică, dar devotată comunitate.

În discuția noastră, Părintele Ioan Zosin Jula a subliniat faptul că aceste lucrări nu reprezintă doar un set de intervenții materiale, ci o dovadă a solidarității și a credinței vii care unește oamenii în jurul Bisericii și a valorilor sale perene. Biserica reînnoită devine astfel nu doar un loc de rugăciune, ci și un simbol al continuității și al dăruirii creștine. Iar resfințirea bisericii din Cornești devine astfel un moment de întărire a credinței, de întregire comunitară și de apropiere de sfinții care ne ocrotesc.

Un loc binecuvântat: racla și veșmântul Sfântului Calinic de la Cernica

Un aspect cu totul aparte al bisericii din Cornești este faptul că aici sunt găzduite racla și veșmântul Sfântului Calinic de la Cernica. Această binecuvântare deosebită aduce credincioșilor un prilej permanent de rugăciune și întărire sufletească. Profesorul Paul Ersilian Roșca a evidențiat și dimensiunea istorică și spirituală a venerării Sfântului Calinic, arătând cum asemenea odoare sfinte creează o legătură vie cu tradiția și cu lucrarea sfinților în lume.

Invitații emisiunii au vorbit despre viața Sfântului Calinic, străbătută de neîncetată rugăciune și dăruire, despre binefacerile sale nenumărate, mărturisite de credincioși de-a lungul generațiilor, despre grija sa față de cei nevoiași, pe care i-a sprijinit și i-a educat, devenind un model de iubire activă și compasiune și despre canonizarea Sfântului Calinic de la Cernica din anul 1955, într-o perioadă în care regimul comunist era în plină ascensiune.

Le mulțumesc invitaților mei pentru disponibilitatea și bogăția reflecțiilor împărtășite, iar credincioșilor pentru dragostea lor față de Biserică și tradiție.