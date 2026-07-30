Suntem atât de creștini, câtă copilărie pură am izbutit să păstrăm în noi până la sfârșitul vieții | Nichifor Crainic

Rugăciune Maicii Domnului: „Mărire purtării Tale de grijă! Mărire milostivirii Tale Preacurată, prin care scoţi pe toţi din adâncurile cele mai de jos ale păcatului şi îi povăţuieşti la calea mântuirii. Nu ne părăsi nici pe noi până în sfârşit, ci în ceasul...