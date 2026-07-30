Suntem atât de creștini, câtă copilărie pură am izbutit să păstrăm în noi până la sfârșitul vieții | Nichifor Crainic

Nichifor Crainic:
„Suntem atâta de creștini, câtă copilărie pură am izbutit să păstrăm în noi până la sfârșitul vieții.”
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Rugăciune Maicii Domnului: „Mărire purtării Tale de grijă! Mărire milostivirii Tale Preacurată, prin care scoţi pe toţi din adâncurile cele mai de jos ale păcatului şi îi povăţuieşti la calea mântuirii. Nu ne părăsi nici pe noi până în sfârşit, ci în ceasul...
Rugăciune către Maica Domnului: „Cum Te vom numi pe Tine, Fecioară, Ceea Ce ce pe robii Tăi cei cuprinşi de mâhnire îi ridici la lumina izbăvirii şi picuri în suflete untdelemnul milostivirii spre înecarea durerilor celor de multe feluri? Nu ne părăsi în ceasul...
Sfântul Cuvios Ioan Scărarul: Cel ce ține în mână toiagul rugăciunii, nu va putea să se împiedice și chiar dacă se va împiedica, nu va cădea întru totul.
Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare: Odată au venit dracii la avva Arsenie în chilie, necăjindu-l. Și venind cei ce slujeau lui și stând din afară de chilie, l-au auzit strigând către Dumnezeu și zicând: „Dumnezeule, nu mă părăsi! Nimic bun n-am făcut înaintea Ta, dar...
Sfântul Arsenie de la Prislop: Rugăciunea adevărată cere iertarea lumii, nu osândirea ei. (Ieromonahul Arsenie Boca, Cărarea Împărăției, Ediție îngrijită de Pr. Prof. Simion Todoran si Monahia Zamfira Constantinescu, Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a...
Sfântul Cuvios Sofronie de la Essex: Omului îndrăgostit de Hristos nu-i place să filozofeze. Vrea numai un singur lucru – să iubească pe veci!