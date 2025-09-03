Radio Renașterea

Suntem datori să cinstim Biserica, să-i venerăm sfinţenia, vechimea, fermitatea nezdruncinată | Sfântul Ioan de Kronstadt

Vorbe de înțelepciune

Sfântul Ioan de Kronstadt:

„Suntem datori să cinstim Biserica, să-i venerăm sfinţenia, vechimea, fermitatea nezdruncinată, înţelepciunea ei luminată de Dumnezeu, Sfintele ei Taine şi rituri.”

