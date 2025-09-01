Radio Renașterea

Suntem una chiar şi cu oamenii care nu sunt aproape de Biserică | Sfântul Porfirie Kafsokalivitul

Vorbe de înțelepciune

Sfântul Porfirie Kafsokalivitul:

„Suntem una chiar şi cu oamenii care nu sunt aproape de Biserică. Ei sunt departe din neştiinţă. Să ne rugăm ca Dumnezeu să-i lumineze şi să-i schimbe, ca să vină şi ei la Hristos.”

