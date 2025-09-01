Suntem una chiar şi cu oamenii care nu sunt aproape de Biserică | Sfântul Porfirie Kafsokalivitul

Sfântul Porfirie Kafsokalivitul:
„Suntem una chiar şi cu oamenii care nu sunt aproape de Biserică. Ei sunt departe din neştiinţă. Să ne rugăm ca Dumnezeu să-i lumineze şi să-i schimbe, ca să vină şi ei la Hristos.”
Sfantul Teofan Zăvorâtul: „Greu, greu! Da, vă este greu, dar altfel ce-aţi avea de răbdat? Iar fără răbdare nu este mântuire. Iată că Domnul, care vă rânduieşte mântuirea, vă şi dă prilejuri să arătaţi răbdare şi să înaintaţi pe calea mântuirii. Un sfat pentru...
Sfântul Antim din Chios: „Bunul Dumnezeu nu încetează să-i dea sugestii bune omului. Uneori îl luminează, alteori îi trimite o mângâiere prin intermediul unei persoane, alteori îi dă un semn. Mila nesfârșită a lui Dumnezeu se folosește de toate căile posibile pentru...
Sfântul Ierarh Luca al Crimeei: „Nimic nu-i place atât de mult lui Dumnezeu', spune Sfântul Ioan Gură de Aur, 'ca o viaţă care aduce folos tuturor'. Tocmai de aceea ne-a dat şi darul cuvântului, şi mâini, şi tărie trupească, şi minte, şi pricepere: ca să întrebuinţăm...
Părintele Gheoghe Calciu-Dumitreasa: „Cea mai tragică postură a omului este singurătatea, izolarea lui totală. Sfântul Ciprian spune aşa: „Fiecare cade singur. Dar ne mântuim în comunitate, în comunitatea Bisericii!”. Ne purtăm slăbiciunile unii altora şi aşa mergem...
Sfantul Iustin Popovici: „Sfinții Părinți sunt măsura și îndreptarul a tot ce este ortodox. Ce nu este de la ei și în duhul lor nu este ortodox. Viețile sfinților înseamnă dogmatică aplicată."
Sfântul Ioan Evanghelistul: „Dar cel ce are bogăţia lumii şi-l vede pe fratele său în lipsuri şi inima şi-o'nchide faţă de el, cum rămâne'ntru el iubirea lui Dumnezeu? Copilaşii mei, să nu iubim cu vorba, nici cu vorbirea, ci'n faptă şi'n adevăr."