Tabăra anuală a Grupului Parohial de Tineret AMD

La sfârșitul de săptămână 11-13 mai 2018, 20 de tineri ai grupului parohial „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca au participat la tabăra cu numărul 7, organizată anul acesta în stațiunea Fântânele, județul Cluj.

Tabăra anuală a debutat vineri seara cu rugăciune, fiecare citind pe rând din Canonul de rugăciune al Sfântului Iustin Martirul și Filosoful. Cina de post a fost pregătită de echipa fetelor responsabile de meniul taberei, completată de un tort delicios pentru ziua de naștere a noului nostru membru Lucian. A urmat o cateheză interactivă despre scopul vieții, prilej cu care am identificat țelurile pentru care trăiesc oamenii din ziua de astăzi, iar la sfârșit am lecturat fragmente din scrisorile trimise familiei sale de Valeriu Gafencu din perioada detenției. Maturitatea duhovnicească și trăirea creștină a lui Valeriu Gafencu impresionează, cu atât mai mult cu cât scrisorile sunt concepute la o vârstă tinerească, între 21 și 27 de ani. Ultima parte a programului a fost recreativă, rezervată pentru diverse jocuri de grup.

Sâmbătă dimineața ne-am trezit pe acorduri de chitară: ”Dimineață senină”, ”Ghinda”, ”Ideal”. Vremea a fost însorită, iar dimineața ne-am bucurat de un peisaj minunat, cabana Perla Lacului la care am fost cazați anul acesta aflându-se pe malul Lacului Beliș-Fântânele.

După citirea rugăciunilor de dimineață, am luat micul dejun și am pornit în drumeție, îngrijorați de prognoza ploioasă anunțată pentru ziua de sâmbătă. La întoarcere, tinerii au venit încărcați cu 4 saci mari de ambalaje și pet-uri culese de pe marginea drumului și din pădure. Drumeția aceasta a fost prilej de bucurie și prietenie în frumusețile naturii.

Programul a continuat cu cateheza despre Sensul Vieții Creștine, și anume îndumnezeirea omului. Un moment deosebit a fost plimbarea cu barca pe lac, bucurându-ne de experiență, priveliște și cer senin.

După-amiază tinerii au primit vizita Părintelui Protopop Dan Hognogi și a Părintelui Dorin Ielciu, care au petrecut mai multe ore în tabără, luând parte la activitățile recreative. Spre seară, părinții Bisericii noastre au răspuns la întrebările tinerilor, oferindu-ne câteva exemple de oameni cu viață sfântă întâlniți de-a lungul vieții lor.

După rugăciunile de seară, am luminat malul lacului cu un foc de tabără uriaș și am înveselit liniștea nopții cu cântece la chitară.

Duminică dimineața am plecat la mănăstirea ”Râșca Transilvană”, unde grupul nostru a dat răspunsurile la liturghie, iar Părintele Dan Hognogi a ținut cuvântul de învățătură, vorbind despre nesăbuința orbirii sufletești în comparație cu neputința orbirii trupești. Părintele Stareț Casian ne-a primit cu multă ospitalitate la masă, îndestulându-ne cu bunătăți din cele mai alese. Mai mult, Părintele Stareț s-a îngrijit să ne dăruiască și o hrană îmbelșugată pentru suflet, vorbindu-ne despre simțire și nesimțire duhovnicească, tăierea voii și dobândirea păcii lui Hristos, oferindu-ne multe exemple din viața de zi cu zi.

Atmosfera taberei a fost una de bucurie și apropiere sufletească, iar tinerii au avut ocazia să conlucreze și să se cunoască mai bine. La sfârșitul taberei, duminică seara, s-au acordat diplome personalizate fiecărui participant, iar după primirea diplomei, fiecare tânăr și-a împărtășit impresiile din tabără. Apoi, tinerii au pornit spre Cluj cu melancolie, dar și cu bucuria așteptării următoarelor întâlniri ale grupului, care au loc în fiecare seară de luni, la care îi invităm cu drag și pe alți tineri dornici de activități ortodoxe.

Iată câteva impresii ale participanților:

”Am venit pentru prima dată în tabără, fiind un membru nou în acest grup. Am venit cu gândul de a-i cunoaște mai bine pe ceilalți membri, ceea ce am și reușit prin activitățile taberei. Cel mai mult mi-a plăcut ziua de duminică deoarece am participat cu toții la liturghie și am avut prilejul de a sta în jurul Părintelui Stareț Casian atunci când ne-a vorbit. După aceste trei zile de tabără, de abia aștept următoarea tabără.” Lucian, student în anul I la Facultatea de Sociologie

”Cel mai mult mi-a plăcut că mâncarea gătită de noi, echipa fetelor, a fost foarte apreciată. Focul de tabără și cântecele la chitară au fost minunate. Mă bucur că i-am cunoscut pe membrii grupului mai bine. Îngerașul secret a fost o idee simpatică. Rămân cu multe impresii frumoase din acest weekend.” Mirela Raimer, un membru nou

”Cel mai mult mi-a plăcut cateheza și jocurile de masă pe echipe. Am descoperit că îmi place voleiul. Am apreciat că toată lumea a fost dispusă să se ajute între ei și am simțit că fac parte dintr-un grup de oameni frumoși. Mi s-a părut o idee foarte bună faptul că am putut să ne scriem mesaje în cutiuțele poștale încropite la fața locului deoarece unele lucruri sunt mai ușor de transmis în scris. Simt că mi-am încărcat rezervorul de energie pozitivă pentru câteva luni.” Maria Văcar, un membru entuziast

”M-am bucurat mult să fiu din nou alături de prietenii mei și să văd că lucrurile merg bine și fără mine, care am plecat din Cluj. Cu toate că grupul se reînnoiește continuu, atmosfera de familie e neschimbată. Îmi doresc mult ca să pot reveni în mijlocul grupului ori de câte ori e posibil. Sper ca tinerii să țină aproape de grup și să fie dedicați Bisericii!” Mihaela Cândea, președinta grupului

Mihaela Cândea