Tabăra de zi „Sfântul Liviu Galaction de la Cluj”, la Memorialul Gherla

La finalul vacanței de vară, cei mai mici dintre școlari sunt invitați să se bucure de câteva zile speciale în cadrul Taberei de zi „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj”, organizată la Memorialul Gherla, între 2 și 4 septembrie 2025.

Tabăra, ajunsă la cea de-a doua ediție, este destinată copiilor cu vârste între 7 și 12 ani și se va desfășura zilnic, între orele 16:00 și 20:00.

Programul propune un amestec de joc și formare:

ateliere tematice și practice (olărit, împletit),

jocuri și activități recreative ,

rugăciune și cateheze,

toate menite să împletească bucuria copilăriei cu începutul unui nou drum școlar.

Organizatorii își doresc ca aceste trei zile să fie „memoriabile” pentru cei mici și să marcheze un rodnic început al toamnei.

Înscrierile și informațiile suplimentare pot fi obținute la coordonatoarea taberei, Ana Șomcutean – telefon 0765 942 627.