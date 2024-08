Tabăra din „tinda” Bisericii din Lechința, binecuvântare pentru 47 de copii

Tabăra din „tinda” Bisericii Ortodoxe din Lechința, organizată de părintele Paul Valer Ziman și susținută de oameni inimoși din comunitate, și-a arătat roadele.

Timp de două zile, copiii au fost implicați în diverse activități care i-au apropiat atât între ei, cât și de Dumnezeu. Despre „Tabăra de vară din tinda bisericii” de la Lechința – o adevărată binecuvântare – ne-a vorbit părintele Paul Valer Ziman, subliniind importanța unor astfel de inițiative pentru copii și tineri. Aceste activități nu doar că promovează valorile creștine, ci contribuie și la dezvoltarea personală și socială a participanților.

„Ziua a început cu rugăciune, apoi am învățat cum să fim de folos aproapelui în situații de urgență, atât din perspectivă duhovnicească, cât și prin acordarea primului ajutor. În acest sens, am primit îndrumări de la pr. Călin Motogna și de la medicul de familie din comună, dr. Grajdu Vasile. După rugăciuni și lecții, am luat prânzul. După-amiaza, am vizitat și ne-am rugat în Biserica de lemn de la Țigău, unde pr. Horațiu Mureșan ne-a povestit despre istoria acestui lăcaș de cult. După ce ne-am întors, am continuat cu atelierele de creație, fiind răsfățați apoi cu gogoși pregătite de doamna Reta Șolok și porumb fiert oferit de domnul Marica Liviu. Ziua s-a încheiat cu învățarea cântecelor pentru focul de tabără, jocuri recreative și distracție pe toboganul gonflabil. Totul s-a desfășurat într-o atmosferă de zâmbete și voie bună,” a povestit părintele Ziman.

Tabăra s-a încheiat așa cum a început – cu rugăciune.

Ca amintirea să dăinuie, cei 47 de copii participanți au primit diplome în jurul focului de tabără, cântând cântecele învățate în prima zi. Părintele Ziman a mulțumit tuturor celor care au contribuit la buna desfășurare a evenimentului: personalul Restaurantului „La Alu”, coordonat de doamna Petruț Alunița, care a suportat cheltuielile pentru masa de prânz; farmacistul Iulia Marica, care a acoperit costurile pentru toboganul gonflabil; și Florăria Coral, prin Pop Laura, care a împodobit intrarea taberei. De asemenea, mulțumiri au fost adresate pr. Protopop Cristian Dragoș, pr. Călin Motogna și voluntarilor Protopopiatului Beclean, precum și voluntarilor din Lechința: doamna învățătoare Dana Moldovan, doamnele educatoare Laura Greab și Ancuța Mureșan, doamna asistentă Irina Balta, doamna Alina Tetian, dr. Grajdu Vasile și credincioșii Reta Șolok, Liviu Marica, Alexandru Boari și Andrei Todoran.

„Slavă lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat să transformăm această dorință în fapte”, a încheiat părintele Ziman.