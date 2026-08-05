Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Activități parohiale | Eveniment

Tabără gratuită pentru copii, organizată la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca

de | aug. 5, 2026

Parohia Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca, în colaborare cu Asociația de Tineri Govora, organizează, în perioada 10–15 august 2026, o tabără de vară destinată copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 13 ani.

Activitățile se vor desfășura în curtea bisericii de pe strada Govora nr. 19 și vor cuprinde ateliere creative, jocuri de echipă, jocuri cu apă, cateheze și cântece la chitară.

Prin acest proiect, organizatorii își propun să le ofere celor mici câteva zile de bucurie, prietenie și formare, într-un cadru apropiat de Biserică și adaptat vârstei lor.

Tabăra este coordonată de Antonia Hognogi, iar înscrierile se fac la numărul de telefon 0731 018 193, persoană de contact fiind Raluca Incze.

Participarea la toate activitățile este gratuită.

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Mai multe din Activități parohiale | Eveniment
Tabăra de Vară ATCOR Gherla 2026

Tabăra de Vară ATCOR Gherla 2026

Asociația Tinerilor Creștini Ortodocși Români – filiala Gherla organizează, în perioada 17–22 august 2026, o nouă ediție a Taberei de Vară ATCOR Gherla, destinată copiilor cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani. Tabăra se va desfășura la Sângeorz-Băi, sub genericul...

Concursul de bătut toaca „Trâmbița Îngerilor” revine la Chiuza

Concursul de bătut toaca „Trâmbița Îngerilor” revine la Chiuza

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Parohia Ortodoxă Chiuza, din Protopopiatul Ortodox Năsăud, organizează duminică, 16 august 2026, cea de-a V-a...