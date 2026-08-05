Tabără gratuită pentru copii, organizată la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca

Parohia Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca, în colaborare cu Asociația de Tineri Govora, organizează, în perioada 10–15 august 2026, o tabără de vară destinată copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 13 ani.

Activitățile se vor desfășura în curtea bisericii de pe strada Govora nr. 19 și vor cuprinde ateliere creative, jocuri de echipă, jocuri cu apă, cateheze și cântece la chitară.

Prin acest proiect, organizatorii își propun să le ofere celor mici câteva zile de bucurie, prietenie și formare, într-un cadru apropiat de Biserică și adaptat vârstei lor.

Tabăra este coordonată de Antonia Hognogi, iar înscrierile se fac la numărul de telefon 0731 018 193, persoană de contact fiind Raluca Incze.

Participarea la toate activitățile este gratuită.